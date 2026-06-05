Воробьев на ПМЭФ обсудил с РГВП развитие бизнеса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на ПМЭФ встречу с представителями Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГВП) во главе с Маттиасом Шеппом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны обсудили развитие компаний с германскими инвестициями, вложения в логистику и промышленный ремонт в Подмосковье.

"Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия", – сказал Воробьев.

На форуме были обсуждены дальнейшие планы по развитию бизнеса, в частности проект компании "Мастерлок", которая повышает надежность техники и восстанавливает критически важное импортное оборудование.

Компания специализируется на мобильном ремонте, восстановлении и механической обработке оборудования на месте эксплуатации, самостоятельно разрабатывает и выпускает уникальные станки и инструменты.

В Подольске у компании есть производственно-складской комплекс площадью 1,3 тыс. кв. метров, где работают более 20 человек.

"Мастерлок" планирует расширять технологическую базу в Московской области и подбирает оптимальную площадку для размещения. Рассматриваются варианты размещения на территории особой экономической зоны региона или в готовых цифровых промышленных коворкингах формата Light Industrial.