Воробьев на ПМЭФ обсудил с РГВП развитие бизнеса в Подмосковье

Воробьев на ПМЭФ обсудил с РГВП развитие бизнеса в Подмосковье
Автор фото: Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на ПМЭФ встречу с представителями Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГВП) во главе с Маттиасом Шеппом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны обсудили развитие компаний с германскими инвестициями, вложения в логистику и промышленный ремонт в Подмосковье.

"Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия", – сказал Воробьев.

На форуме были обсуждены дальнейшие планы по развитию бизнеса, в частности проект компании "Мастерлок", которая повышает надежность техники и восстанавливает критически важное импортное оборудование.

Компания специализируется на мобильном ремонте, восстановлении и механической обработке оборудования на месте эксплуатации, самостоятельно разрабатывает и выпускает уникальные станки и инструменты.

В Подольске у компании есть производственно-складской комплекс площадью 1,3 тыс. кв. метров, где работают более 20 человек.

"Мастерлок" планирует расширять технологическую базу в Московской области и подбирает оптимальную площадку для размещения. Рассматриваются варианты размещения на территории особой экономической зоны региона или в готовых цифровых промышленных коворкингах формата Light Industrial.

В конгрессе США запаниковали после сурового заявления Рубио о России

Отношения между двумя государствами остаются очень сложными

"Вали к себе, придурок!" Поляки накинулись на главу МИД Украины после скандала

Люди больше не могут молчать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей