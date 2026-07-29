Пенсионный август: кому пересчитают выплаты и почему прибавки будут разными

С 1 августа россиянам пересчитают несколько видов пенсий, но прибавку до 19,32% получат только владельцы отдельных накопительных выплат Соцфонда России.

Августовское повышение пенсий легко принять за очередную общую индексацию, однако в действительности речь идет сразу о нескольких разных перерасчетах.

Одним пенсионерам увеличат выплаты благодаря доходу от инвестирования накоплений. Другим учтут страховые взносы, которые работодатели перечисляли за них в 2025 году. Отдельные получатели получат повышенную фиксированную выплату из-за возраста или установленной инвалидности.

Поэтому единого процента прибавки не существует. Размер повышения зависит от вида пенсии, официального заработка, количества накопленных баллов и основания для перерасчета.

Большинство изменений Социальный фонд проведет автоматически. Подавать заявление или лично обращаться в отделение пенсионерам не потребуется.

Кому прибавят 17,3%

Самое заметное в процентах повышение ожидает получателей накопительной пенсии, которую выплачивает Социальный фонд России.

С 1 августа ее размер увеличат на 17,3%. Корректировка затронет более 133 тысяч человек.

Важно, что на 17,3% вырастет не вся пенсия гражданина. Повышение относится только к ежемесячной выплате из пенсионных накоплений. Основная страховая пенсия по старости по этому коэффициенту не пересчитывается.

Накопительная часть формировалась у отдельных групп граждан за счет страховых взносов работодателей, добровольных платежей, средств программы софинансирования и материнского капитала.

После назначения накопительной пенсии оставшиеся на счете средства продолжают инвестироваться. Если управление деньгами принесло доход, ежемесячную выплату корректируют.

В 2026 году результат оказался выше прошлогоднего: в 2025-м накопительные пенсии увеличивали на 10,98%.

Почему прибавка в рублях окажется небольшой

Высокий процент не означает сопоставимого увеличения всей суммы, которую пенсионер получает ежемесячно.

Средняя накопительная пенсия, по данным Социального фонда, составляет около 1600 рублей. После повышения на 17,3% она вырастет примерно до 1876 рублей 80 копеек.

Таким образом, средняя прибавка составит около 277 рублей.

Если человеку назначена накопительная выплата в размере 2500 рублей, после перерасчета она увеличится приблизительно на 432 рубля 50 копеек – до 2932 рублей 50 копеек.

Фактическая сумма у каждого получателя будет индивидуальной. Она зависит от размера сформированных накоплений, периода выплаты и результатов их инвестирования.

Кто получит повышение на 19,32%

Еще сильнее вырастут срочные пенсионные выплаты – их увеличат на 19,32%.

Такую прибавку получат около 34 тысяч человек.

Срочная выплата отличается от обычной накопительной пенсии сроком получения. Накопительную пенсию назначают пожизненно, а срочную человек получает в течение выбранного периода – не менее десяти лет.

Подобные выплаты могут получать участники программы государственного софинансирования, а также граждане, направившие материнский капитал на формирование будущей пенсии.

Средний размер срочной выплаты составляет около 3000 рублей. После августовской корректировки он увеличится примерно до 3579 рублей 60 копеек.

Средняя прибавка, таким образом, составит около 580 рублей.

Повышение зависит от того, где находятся деньги

Коэффициенты 17,3% и 19,32% относятся к выплатам, которые производит Социальный фонд.

Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, процент корректировки может быть другим. Он зависит от результатов инвестирования конкретного НПФ.

Получателю такой пенсии следует проверить информацию на сайте своего фонда или в личном кабинете.

Августовское повышение также касается только уже назначенных ежемесячных выплат.

Если накопления пока находятся на счете и гражданин не обращался за назначением пенсии, отдельную прибавку в августе он не получит. Инвестиционный доход будет учтен позднее – при расчете самой выплаты.

Работающим пенсионерам учтут взносы за 2025 год

Второй крупный перерасчет касается получателей страховой пенсии, которые официально работали в 2025 году.

Работодатели перечисляли за них страховые взносы, из которых формировались индивидуальные пенсионные коэффициенты. С 1 августа эти баллы добавят к уже назначенной пенсии.

Перерасчет затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности. Также могут быть увеличены выплаты по потере кормильца, если на счет умершего поступили ранее не учтенные взносы.

Право на прибавку сохраняется независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился.

Размер повышения зависит от официальной зарплаты и количества месяцев работы в прошлом году. Неофициальный заработок, с которого не уплачивались страховые взносы, при расчете не учитывается.

Почему работающим добавят не больше 470 рублей

При августовском перерасчете можно учесть не более трех пенсионных коэффициентов.

Стоимость одного балла в 2026 году составляет 156 рублей 76 копеек. Поэтому максимальное увеличение для пенсионеров, чьи выплаты рассчитаны с учетом действующей стоимости коэффициента, достигнет 470 рублей 28 копеек в месяц.

Однако многие получат меньше.

Если пенсионер работал только часть года или получал небольшую официальную зарплату, он мог сформировать менее трех баллов.

Кроме того, для некоторых работающих пенсионеров стоимость коэффициента определяется с учетом года назначения пенсии и ранее пропущенных индексаций. Поэтому окончательная сумма рассчитывается индивидуально.

Это повышение не следует путать с январской индексацией. В начале 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров уже увеличили на 7,6%.

Августовский перерасчет является дополнительным: он учитывает именно новые взносы, перечисленные за работающего пенсионера в предыдущем году.

Кому удвоят фиксированную выплату

Отдельное повышение получат пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также граждане, которым в этом месяце установили I группу инвалидности.

Фиксированная выплата к страховой пенсии для них увеличивается вдвое.

В 2026 году ее обычный размер составляет 9584 рубля 69 копеек. После удвоения он достигнет 19 169 рублей 38 копеек.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная надбавка на уход в размере 1413 рублей 86 копеек.

Однако два основания не суммируются. Если пенсионер старше 80 лет уже получает удвоенную фиксированную выплату, установление I группы инвалидности не приведет к ее повторному удвоению.

Перерасчет также производится автоматически на основании данных, которыми располагает Социальный фонд.

Общего повышения всех пенсий в августе не будет

Августовские изменения затронут миллионы работающих пенсионеров и десятки тысяч получателей накопительных выплат, но не станут массовой индексацией для всех пожилых граждан.

Неработающий пенсионер младше 80 лет, которому не назначена накопительная или срочная выплата и который не имеет других оснований для перерасчета, в августе отдельной прибавки не получит.

Основные плановые повышения 2026 года состоялись раньше.

Страховые пенсии были проиндексированы с января на 7,6%, а социальные пенсии – с апреля на 6,8%.

Поэтому сообщения о повышении до 19,32% не означают, что на такую величину увеличат все пенсионные выплаты в России.

Нужно ли обращаться в Социальный фонд

Все основные августовские перерасчеты пройдут без заявлений.

Социальный фонд использует сведения работодателей, данные индивидуальных лицевых счетов, результаты инвестирования накоплений и информацию об установлении инвалидности.

Повышенная сумма должна поступить в августе привычным способом – на банковскую карту, счет или через почтовое отделение.

Проверить количество пенсионных коэффициентов и состояние накоплений можно через выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.

Если пенсионные накопления находятся в НПФ, информацию о перерасчете следует уточнять непосредственно в этом фонде.

Высокий процент оказался не массовой прибавкой

Главная особенность августовского повышения заключается в разнице между громким процентом и реальной суммой.

Получатели накопительных пенсий увидят рост на 17,3%, а срочных выплат – на 19,32%. Но сами эти выплаты обычно составляют лишь небольшую часть общего пенсионного дохода.

Работающим пенсионерам прибавят значительно меньший процент, поскольку перерасчет ограничен тремя баллами.

Наиболее заметное увеличение в рублях получат граждане, которым исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности.

Таким образом, август не принесет одинаковой индексации для всех. Вместо нее государство проведет несколько адресных перерасчетов, каждый из которых действует по собственным правилам.