Лавина денег и большая любовь: трем знакам зодиака сказочно повезет в сентябре

Фортуна уже выбрала своих фаворитов

Сентябрь готовит сюрпризы, которые изменят жизнь сразу у нескольких представителей зодиака. Судьба решила вознаградить их за терпение и упорство, и уже в первые недели месяца на горизонте появятся события, которые подарят новые возможности.

Лев

Первыми везунчиками станут Львы. У них начнется период настоящего финансового прорыва. Случайная идея, разговор или встреча могут открыть перед ними поток доходов. Лавина денег, о которой они давно мечтали, буквально обрушится на них.

Весы

Весы окажутся в центре любовной истории. Осень подарит им шанс встретить человека, рядом с которым они будут ощущать спокойствие и страсть одновременно.

Рыбы

Рыбы получат поддержку Вселенной во всех начинаниях. Их ждут новые проекты, которые принесут и признание, и деньги. В сентябре они будут купаться во внимании близких и чувствовать, что любимы по-настоящему.