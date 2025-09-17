Богатство и любовь: кому из зодиака повезет до конца сентября 2025 года

Курс рубля
Астрологи отмечают, что в конце сентября 2025 года сразу три знака зодиака окажутся в центре удачи. Их ждут новые финансовые возможности и приятные перемены в личной жизни.
Телец почувствует, что материальные вопросы наконец начинают решаться в его пользу. Возможны неожиданные поступления. В то же время близкие отношения выйдут на новый уровень – партнер будет проявлять заботу и внимание.
Весы окажутся в ситуации, когда все складывается удачно само собой. Их очарование привлечет нужных людей, а новые знакомства могут перерасти в роман. Финансовая сфера также порадует: удастся найти подработку или получить выгодное предложение.
Скорпиону конец сентября принесет сильный эмоциональный подъем. На фоне энергии и уверенности появятся шансы заработать больше обычного. В личной жизни возможна яркая встреча, которая изменит привычное представление о любви.
