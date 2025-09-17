Богатство и любовь: кому из зодиака повезет до конца сентября 2025 года

Богатство и любовь: кому из зодиака повезет до конца сентября 2025 года
Фото: www.unsplash.com
Некоторых ждут невероятные перемены

Астрологи отмечают, что в конце сентября 2025 года сразу три знака зодиака окажутся в центре удачи. Их ждут новые финансовые возможности и приятные перемены в личной жизни.

Телец

Телец почувствует, что материальные вопросы наконец начинают решаться в его пользу. Возможны неожиданные поступления. В то же время близкие отношения выйдут на новый уровень – партнер будет проявлять заботу и внимание.

Весы

Весы окажутся в ситуации, когда все складывается удачно само собой. Их очарование привлечет нужных людей, а новые знакомства могут перерасти в роман. Финансовая сфера также порадует: удастся найти подработку или получить выгодное предложение.

Скорпион

Скорпиону конец сентября принесет сильный эмоциональный подъем. На фоне энергии и уверенности появятся шансы заработать больше обычного. В личной жизни возможна яркая встреча, которая изменит привычное представление о любви.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Осталось 2-3 месяца: опубликовано громкое заявление властей США об Украине

В Вашингтоне готовятся ввести новые жесткие меры против Москвы

Захарова пошутила про Памфилову и зависть Киева

Дипломат напомнила об одной существенной проблеме украинской власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей