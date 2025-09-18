Найдут любовь и построят карьеру: трем знакам зодиака повезет до конца сентября

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Сентябрь обещает стать переломным месяцем сразу для нескольких представителей зодиакального круга. Судьба готовит им новые встречи, карьерные возможности и приятные перемены в личной жизни.
Овен ощутит, как энергия бьет ключом. Именно сейчас можно проявить инициативу на работе: идеи будут услышаны, а усилия принесут долгожданное признание. В личной жизни одиноких Овнов ждет знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения.
Телец найдет силы выйти из рутины. До конца сентября ему предстоит важный разговор с руководством или новое предложение, способное изменить карьеру. В сфере любви звезды сулят гармонию и начало периода стабильности, когда рядом окажется человек, способный поддержать.
Близнецов ждет яркая встреча, которая наполнит жизнь романтикой. Кроме того, Близнецы смогут добиться успеха в бизнес-проекте, от которого отказывались другие, и это станет стартом для будущего роста.
Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире
В последнее время республиканец стал допускать больше неточностей и оговорок в публичных выступлениях