Любовный треугольник: кто из зодиака до конца сентября окажется в романтическом капкане

Любовный треугольник: кто из зодиака до конца сентября окажется в романтическом капкане
Фото: www.unsplash.com
Некоторых ждут серьезные душевные терзания

Трех представителей зодиакального круга ждут серьезные перемены в личной жизни.

Весы

Конец сентября может стать испытанием для Весов. На горизонте появится человек, который всколыхнет чувства, и вам придется выбирать между привычной стабильностью и манящей новизной.

Лев

Львам месяц сулит всплеск эмоций и соблазнов. Внимание со стороны сразу двух людей поставит в тупик, и решить, кому отдать сердце, будет непросто.

Рыбы

Рыбам предстоит непростой выбор в личной жизни. Их романтическая натура может привести к ситуации, когда чувства смешаются, и появится риск обидеть кого-то важного.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В США жестко осадили Келлога после сказанной о России глупости

Политик выпал из реальности

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей