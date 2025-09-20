Любовный треугольник: кто из зодиака до конца сентября окажется в романтическом капкане

Некоторых ждут серьезные душевные терзания

Трех представителей зодиакального круга ждут серьезные перемены в личной жизни.

Весы

Конец сентября может стать испытанием для Весов. На горизонте появится человек, который всколыхнет чувства, и вам придется выбирать между привычной стабильностью и манящей новизной.

Лев

Львам месяц сулит всплеск эмоций и соблазнов. Внимание со стороны сразу двух людей поставит в тупик, и решить, кому отдать сердце, будет непросто.

Рыбы

Рыбам предстоит непростой выбор в личной жизни. Их романтическая натура может привести к ситуации, когда чувства смешаются, и появится риск обидеть кого-то важного.