Плохо будет всем: астролог предупредила об опасном периоде до 14 октября

Многие люди словно сойдут с ума под влиянием Венеры

Последующие семь дней окажутся невероятно напряженными для всех представителей астрологического круга. Всему виной Венера, которая стала в созвездие Девы. Как предупреждает астролог Ольга Аристова, период до 14 октября будет опасным и тревожным.

Не исключено, что в эти дни многим начнет казаться, будто бы окружающие начали сходить с ума. Обстановка в доме, на работе, на улице может стать сильно напряженной без объяснимых причин. У некоторых людей могут появиться депрессивные мысли, которые полностью захватят их голову – поддаваться этому не следует.

По словам эксперта, самый лучший способ избежать неприятных последствий – попытаться структурировать свою жизнь. Для этого можно расписать план на день и придерживаться его, не требуя от себя невероятных успехов в различных делах. Все же, в этот период не все будет зависеть от вас.

"Тогда это все изменится. Если так не делать, вас "размажет" как катком, у вас крыша полетит", – предупреждает астролог.

Аристова подчеркнула, что в последующие семь дней будет крайне важно прислушиваться к собственным мыслям и чувствам. Сохранить внутреннюю и внешнюю гармонию поможет избегание конфликтов. Также не стоит тратить деньги на спонтанные покупки – лучше переждать и хорошо подумать, насколько вам это нужно именно сейчас.