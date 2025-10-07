Плохо будет всем: астролог предупредила об опасном периоде до 14 октября

Плохо будет всем: астролог предупредила об опасном периоде до 14 октября
Фото: freepik.com
Многие люди словно сойдут с ума под влиянием Венеры

Последующие семь дней окажутся невероятно напряженными для всех представителей астрологического круга. Всему виной Венера, которая стала в созвездие Девы. Как предупреждает астролог Ольга Аристова, период до 14 октября будет опасным и тревожным.

Не исключено, что в эти дни многим начнет казаться, будто бы окружающие начали сходить с ума. Обстановка в доме, на работе, на улице может стать сильно напряженной без объяснимых причин. У некоторых людей могут появиться депрессивные мысли, которые полностью захватят их голову – поддаваться этому не следует.

По словам эксперта, самый лучший способ избежать неприятных последствий – попытаться структурировать свою жизнь. Для этого можно расписать план на день и придерживаться его, не требуя от себя невероятных успехов в различных делах. Все же, в этот период не все будет зависеть от вас.

"Тогда это все изменится. Если так не делать, вас "размажет" как катком, у вас крыша полетит", – предупреждает астролог.

Аристова подчеркнула, что в последующие семь дней будет крайне важно прислушиваться к собственным мыслям и чувствам. Сохранить внутреннюю и внешнюю гармонию поможет избегание конфликтов. Также не стоит тратить деньги на спонтанные покупки – лучше переждать и хорошо подумать, насколько вам это нужно именно сейчас.

Источник: 7Дней

"Это безумие": в Киеве закатили истерику из-за вчерашнего заявления Трампа

Многие делают все для того, чтобы усугубить положение дел

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями

Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей