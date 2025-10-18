Ждет неудача и предательство: трем знакам зодиака уготованы испытания в октябре

Некоторым может сильно не повезти

Астрологи предупреждают: середина осени принесет непростые испытания сразу трем знакам зодиака. Октябрь заставит их переосмыслить отношения, "перебрать" друзей и сделать трудный выбор между сердцем и разумом.

Лев

Первым под удар попадают Львы. Им придется столкнуться с предательством со стороны человека, которому они доверяли безоговорочно. Главное, не устраивать бурные выяснения. Лучше отойти в сторону и понаблюдать: вскоре все встанет на свои места.

Дева

Девам этот месяц готовит проблемы на работе. Возможны интриги, недопонимание с коллегами. Астрологи советуют не принимать поспешных решений – уже в конце месяца ситуация повернется в их пользу.

Рыбы

А вот Рыбы рискуют погрузиться в водоворот сомнений и чужих манипуляций. Кто-то попытается воспользоваться их добротой. Сейчас важно держаться подальше от тех, кто вызывает сомнения, и не делиться с чужими людьми личными планами.