Ждет неудача и предательство: трем знакам зодиака уготованы испытания в октябре

Ждет неудача и предательство: трем знакам зодиака уготованы испытания в октябре
Фото: www.unsplash.com
Некоторым может сильно не повезти

Астрологи предупреждают: середина осени принесет непростые испытания сразу трем знакам зодиака. Октябрь заставит их переосмыслить отношения, "перебрать" друзей и сделать трудный выбор между сердцем и разумом.

Лев

Первым под удар попадают Львы. Им придется столкнуться с предательством со стороны человека, которому они доверяли безоговорочно. Главное, не устраивать бурные выяснения. Лучше отойти в сторону и понаблюдать: вскоре все встанет на свои места.

Дева

Девам этот месяц готовит проблемы на работе. Возможны интриги, недопонимание с коллегами. Астрологи советуют не принимать поспешных решений – уже в конце месяца ситуация повернется в их пользу.

Рыбы

А вот Рыбы рискуют погрузиться в водоворот сомнений и чужих манипуляций. Кто-то попытается воспользоваться их добротой. Сейчас важно держаться подальше от тех, кто вызывает сомнения, и не делиться с чужими людьми личными планами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва

Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей