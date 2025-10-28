Приметы на 29 октября: что нельзя делать в день Лонгина Сотника

Некоторые действия могут накликать беду

29 октября отмечают народный праздник Лонгина Сотника – святого, которому молились при болезнях глаз и ослаблении зрения. Считалось, что именно в этот день солнечный свет способен исцелять, поэтому люди старались выйти на улицу и хотя бы ненадолго подставить лицо солнцу.

Однако этот день считался энергетически тяжелым, и потому существовали строгие запреты.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя было начинать важные дела, отправляться в дальние поездки или принимать судьбоносные решения – все задуманное рисковало обернуться неудачей.

Не рекомендовалось спорить, давать обещания и брать в долг – считалось, что энергия дня лишает человека ясности ума и такие затеи могут выйти боком.

Особое внимание уделяли глазам: нельзя было долго читать, шить или выполнять мелкую работу. А вечером старались не зажигать яркий свет в доме, чтобы не распугать позитивную энергию дня.