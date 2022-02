При полном попустительстве властей ситуация с бездомными и бродягами в США порой достигает настолько критического уровня, что за дело берутся местные жители. Не желая мириться с криминальными элементами по соседству и полнейшей антисанитарией, американцы начинают возводить "баррикады", чтобы заблокировать и остановить рост стихийных лагерей, которые захватывают все больше и больше городских территорий.

Таинственные валуны недавно появились в самом центре Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Перекрывая улицы и тротуары, жители знаменитого Корейского квартала как раз пытались спасти свои дома от облюбовавших это место бродяг. Камни стали своеобразными "баррикадами" против бездомных. Как отмечает местный телеканал ABC7, американские власти не имеют никакого отношения к данной ситуации – инициативу вновь проявили недовольные граждане.

Как сейчас выглядит Корейский квартал, хорошо видно на фото, которое опубликовали в твиттер-аккаунте One Line Updates.

Mysterious boulders in Koreatown appear to block homeless encampments from setting up https://t.co/TUBohDKM3I pic.twitter.com/Dcj2VXIRMf