"Соберитесь, время пришло": Пригожин призвал деятелей культуры поддержать Россию

Предприниматель Евгений Пригожин призвал отечественных деятелей культуры занять правильную позицию и поддержать действия России в рамках спецоперации на Украине.

Бизнесмен также ответил на вопрос журналистов издания "Утро.ру" о том, планирует ли он продолжать снимать патриотические фильмы, такие, как "Солнцепек". Кинокартина повествует о событиях в Луганске в мае 2014 года.

"Безусловно, эти фильмы надо снимать чем больше, тем лучше. Поэтому обращаюсь ко всем актерам и деятелям культуры: хотите участвовать в съёмках – займите правильную позицию и выскажитесь в патриотическом ключе по действиям России на Украине, где Россия спасает мир.

Стыдно, что большинство петербургских деятелей культуры – актеров, режиссёров, дирижеров молчат.

Пользуясь служебным положением, я обратился к журналистам медиахолдинга "Патриот", чтобы они связались с каждым значимым деятелем культуры, выяснили его мнение и услышали слова поддержки нашей армии, песни во славу армии и стихи во славу армии. Соберитесь в кучу, время пришло!", – цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Кроме того, предприниматель обратился к журналистам Медиахолдинга "Патриот". Пригожин попросил их связаться со значимыми деятелями культуры Северной столицы, услышать их мнение и слова в поддержку российской армии. В заключение бизнесмен отметил: "Соберитесь в кучу, время пришло!".