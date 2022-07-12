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Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин резко высказался о
журналистах, которые имеют в России статус иностранных агентов.
В ответ на просьбу главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова* (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) прокомментировать ход судебного процесса с его изданием, Пригожин отметил, что это дело суда.
Кроме того, в ответном письме он предложил систематизировать всех иноагентов и перестать называть их журналистами.
"В России существует ряд журналистообразных существ. К ним относятся Коротков*, Муратов*, Венедиктов*, а также личности типа Невзорова*, Бабченко**, Шендеровича* и далее по списку. Наше разбирательство с изданием "Эхо Москвы" – это дело суда. Что же касается самих личностей, то предлагаю их систематизировать и в дальнейшем не называть их журналистами, оппозиционными или неоппозиционными, а создать под них неологизм – "журнапропедрень".
Стоит отметить, что в рамках судебного разбирательства Пригожина с изданием "Эхо Москвы" была проведена судебная экспертиза, которая полностью подтвердила правоту петербургского бизнесмена.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
**– внесен Министерством юстиций России в федеральный список экстремистов
И пообещал довести все нужные данные до ВСУ
Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон