К памяти – уважительно: у поисковых экспедиций и драмы "Ржев" Евгения Пригожина одна цель

К памяти – уважительно: у поисковых экспедиций и драмы "Ржев" Евгения Пригожина одна цель
Фото: https://vk.com/wall-75122468_1144
Поисковики соберутся у подножия Ржевского мемориала

Шестая международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" подходит к завершению. Торжественная церемония, приуроченная к ее окончанию, пройдет 22 сентября при участии сенаторов и депутатов у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Участники поисковой экспедиции соберутся у подножия Ржевского мемориала, чтобы почтить память бойцов и офицеров Красной Армии. На торжественной церемонии выступит глава города Ржева Роман Крылов, а также почетные гости – депутаты, сенаторы и представители Российского военно-исторического общества.

Акция стартовала 9 сентября. В текущем месяце раскопки велись в трех районах Тверской области – Ржевском, Бельском и Зубцовском. За 13 дней 450 поисковиков из 23 регионов России, ДНР и зарубежья подняли 251 павшего бойца, а также личные вещи и снаряды времен Великой Отечественной войны.

Благодаря добровольцам спустя полвека защитники Родины, наконец, обретают заслуженный почет. Их хоронят подобающим образом, а информацию передают родственникам.

"Для меня это просто стиль жизни. Когда человек не ради славы и денег, а просто для того чтобы кто-то из родственников узнал, что его дядя, дедушка, прадедушка найден. Что он лежит не на силосной яме, а в братской могиле. Что к этой могиле приходят, приносят цветы, благодарят, за то, что он сделал для нас для всех", – рассказала учитель истории Марина Герасимова, приехавшая на раскопки из Ставропольского края.

Такая позиция сегодня объединяет многих россиян независимо от пола, возраста и достатка. Каждый вносит свою лепту в сохранение памяти о героическом прошлом. Так, в 2019 году на российские экраны вышла военная драма "Ржев". Он примечателен во многом, начиная с того, что это полнометражный художественный фильм. Ранее были только документальные киноленты, также снята короткометражка.

Кроме того, сюжет "Ржева" опирается на свидетельства очевидцев Ржевской битвы и других событий времен ВОВ. В основе кинокартины лежит повесть фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Ее прототипами стали реальные бойцы, например, ротный Евгений Ильич Пригожин. Его внук, петербургский предприниматель Евгений Пригожин и стал инициатором съемок в наше время. Многое из истории своих героических предков в фильм также внесли актеры. Теперь "Ржев" показывают школьникам в рамках "Уроков мужества", в художественной подаче памятные моменты истории более интересны молодежи.

Несмотря на то, что Ржевская битва гремела в далеких сороковых, в земле Тверской области до сих пор находят свидетельства о тех днях. Их количество поражает воображение. За все годы работы поисковики экспедиция "Ржев. Калининский фронт" нашли останки 2456 советских бойцов и командиров, больше сотни из них удалось опознать. В целом за полгода боев в районе Ржева погибло и пропало без вести порядка полумиллиона советских воинов.

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