Нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной: Пригожин об инициативе депутатов Башкирии

Предприниматель Евгений Пригожин оценил инициативу парламента Башкирии закрепить правовые основы участия осужденных в специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

По мнению Пригожина, власти Башкирии не имеют полномочий для решения вопросов об участии заключенных в спецоперации. Он отметил, что инициативу должны рассмотреть на федеральном уровне. В ответ на вопрос журналистов издания "Ридус", как он относится к данному предложению, предприниматель подчеркнул, что осужденных следует использовать аккуратно и не подменять ими тех, кто по закону обязан принять участие в частичной мобилизации.

"Боюсь, что данный закон закосит их под одну гребенку. Но это не самое главное. Самое главное, что заключенные не должны подменять тех, кто должен быть мобилизован по закону. Попросту говоря, нельзя толкать заключенных вперед, чтобы кто-то отсиделся за их спиной. К сожалению, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере – курорты, яхты, рестораны", – цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее парламент Башкирии предложил предоставить осужденным отсрочку от отбывания наказания в связи с участием в специальной операции, а также засчитывать один день участия в военных действиях за десять дней лишения свободы.