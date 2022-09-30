"Военнослужащие по контракту и уволенные в запас: Пригожин сказал, кого надо мобилизовать прежде всего

"Военнослужащие по контракту и уволенные в запас: Пригожин сказал, кого надо мобилизовать прежде всего
MOD Russia/www.globallookpress.com
В последнюю очередь - никогда не державших в руках автоматы

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своем видении частичной мобилизации в России и участия граждан в спецоперации по защите республик Донбасса. 

В критериях Министерства обороны России указано, что в частичной мобилизации должны принять участие 300 тысяч человек. По мнению Пригожина, в первую очередь службу должны быть призваны те, кто всю жизнь "получал блага" от Минобороны, уволенные в запас и военнослужащие, а также те, кто расторгли контракты после 24 февраля.

Отвечая на вопрос журналистов издания "Дни.ру" о порядке призыва, предприниматель также согласился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, отметив, что для участия в спецоперации должны быть мобилизованы представители государственных структур и силовых ведомств.

"И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее", – цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он уточнил, что в первую очередь призовут граждан, которые состоят в запасе, служил в рядах Вооруженных сил России, а также имеет определенные военно-учетные специальности. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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