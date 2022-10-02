Продюсер «Туриста» рассказал об идейном вдохновителе фильма Евгении Пригожине

Сегодня как никогда актуальны военно-патриотические фильмы, такие как "Турист". Продюсер фильма Сергей Щеглов рассказал, насколько важным остается посыл фильма – даже спустя год после премьеры.



– Сегодня, по прошествии года после премьеры, можете ли вы сказать, какой патриотический, культурный эффект оказал этот фильм?

— Фильм оказал неоценимый культурный и патриотический вклад в сознание нашего населения. Пусть каждый зритель понимает, что на рубежах ближних и дальних мы должны быть готовы к отражению любой агрессии, потому что страна наша большая и для всех привлекательная с точки зрения ресурсов, что у нас врагов больше, чем друзей. Ну это геополитическая правда. Геополитического положение, территориальное, транспортное, ресурсное. Все говорит о том, что такая страна является очень привлекательной для мирового бизнеса. Поэтому мы должны понимать, что у нас с вами есть, что защищать и мы должны быть к этому готовы всегда – кем бы мы ни были по профессии, по возрасту, по полу.

— Подскажите, а это правда, что в съемках, и в разработке сценария участвовал сам Евгений Викторович Пригожин. Каков его вклад в создание фильма?

— Его вклад самый что ни на есть огромный: идея, разработка проекта – это все его. Мы на профессиональном уровне со сценаристами это доработали. И более того, все сопровождение фильма – материально-техническое, идеологическое было на Евгении Викторовиче Пригожине.

— Как родилась коронная фраза "Американцы за демократию борются, а мы – за справедливость"?

— Фраза родилась совместно на одном из совещаний с Евгением Викторовичем. Вместе доработали – и получилась такая фраза замечательная.

Бизнесмен Евгений Пригожин известен своей активной патриотической позицией. Он выступал в качестве идейного вдохновителя и других фильмов о величии и героизме российского народа – таких, как военная драма Максима Бриуса "Солнцепек" о событиях в Донбассе и "Лучшие в аду". Премьера последнего намечена на начало октября и обещает порадовать кинолюбителей реалистичными экшн-сценами и нетривиальным сценарием.