«Американцы борются за демократию, а мы - за справедливость»

«Американцы борются за демократию, а мы - за справедливость»
Фото: кадр из фильма "Турист"
Продюсер «Туриста» рассказал об идейном вдохновителе фильма Евгении Пригожине

Сегодня как никогда актуальны военно-патриотические фильмы, такие как "Турист". Продюсер фильма Сергей Щеглов рассказал, насколько важным остается посыл фильма – даже спустя год после премьеры.

– Сегодня, по прошествии года после премьеры, можете ли вы сказать, какой патриотический, культурный эффект оказал этот фильм?

— Фильм оказал неоценимый культурный и патриотический вклад в сознание нашего населения. Пусть каждый зритель понимает, что на рубежах ближних и дальних мы должны быть готовы к отражению любой агрессии, потому что страна наша большая и для всех привлекательная с точки зрения ресурсов, что у нас врагов больше, чем друзей. Ну это геополитическая правда. Геополитического положение, территориальное, транспортное, ресурсное. Все говорит о том, что такая страна является очень привлекательной для мирового бизнеса. Поэтому мы должны понимать, что у нас с вами есть, что защищать и мы должны быть к этому готовы всегда – кем бы мы ни были по профессии, по возрасту, по полу.

— Подскажите, а это правда, что в съемках, и в разработке сценария участвовал сам Евгений Викторович Пригожин. Каков его вклад в создание фильма?

— Его вклад самый что ни на есть огромный: идея, разработка проекта – это все его. Мы на профессиональном уровне со сценаристами это доработали. И более того, все сопровождение фильма – материально-техническое, идеологическое было на Евгении Викторовиче Пригожине.

— Как родилась коронная фраза "Американцы за демократию борются, а мы – за справедливость"?

— Фраза родилась совместно на одном из совещаний с Евгением Викторовичем. Вместе доработали – и получилась такая фраза замечательная.

Бизнесмен Евгений Пригожин известен своей активной патриотической позицией. Он выступал в качестве идейного вдохновителя и других фильмов о величии и героизме российского народа – таких, как военная драма Максима Бриуса "Солнцепек" о событиях в Донбассе и "Лучшие в аду". Премьера последнего намечена на начало октября и обещает порадовать кинолюбителей реалистичными экшн-сценами и нетривиальным сценарием.

новости партнеров

Взрывы на "Северных потоках" уничтожили мировую энергетику - КНР

Китай призвал ООН к проведению расследования

Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей