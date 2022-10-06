В Сети обнаружили ряд недостоверных публикаций

Юристы предпринимателя Евгения Пригожина намерены проверить ряд средств массовой информации на дискредитацию "ЧВК Вагнера".



Юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила в Сети ряд недостоверных публикаций о якобы проблемах частичной мобилизации, в контексте которых неоднократно упоминалась "ЧВК Вагнера" и Пригожин, которому приписывалась связь с Telegram-каналом "Рыбарь".

"Официально заявляем, что никакого отношения ни к видео, ни к телеграмм-каналу "Рыбарь" Евгений Викторович не имеет", – сообщила юридическая служба компании "Конкорд".

Юристы бизнесмена также проанализируют статьи на предмет клеветы в адрес предпринимателя и признаков дискредитации спецоперации на Украине. По результатам проверки в компетентные органы будут направлены заявления о возбуждении уголовных дел. В отношении СМИ, опубликовавших недостоверные сведения о Пригожине, большая часть из которых признана иноагентами и заблокирована на территории России, будут выдвинуты требования принять меры по удалению публикаций или их блокировке, либо же к привлечению этих СМИ к иной ответственности, установленной законами РФ.

В связи с этим журналистов призвали в добровольном порядке удалить недостоверные материалы.