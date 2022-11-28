Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о позиции петербургского бизнесмена Пригожина по СВО

Бизнесмен не был заинтересован в конфликте

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал об отношении к СВО Евгения Пригожина, которого называют основателем ЧВК "Вагнер". Известно, что предприниматель часто посещает Донбасс.

По словам социолога, он периодически встречается петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Шугалей рассказал, что Пригожин не был заинтересован в конфликте на Украине, но проявил внимание к существующей проблеме исходя из своих принципов.

"Пригожин всегда все делает по совести, и он уже говорил, что он не выбирал эту войну и не стремился к ней. Про бойцов ЧВК "Вагнер" он говорил, что парни сидели в Африке, и им было хорошо на африканских лужайках с обезьянками и ручными кайманами. Они отлично выполняли свою работу. Но когда Евгений Викторович сказал: "Парни, у нас ж**а", никто из них даже глазом не моргнул и не сказал о том, что он хочет задержаться еще на мгновение. Все они бросились на спасение своей Родины. Потому что когда вся деревня вписывается в драку, то нельзя оставаться в стороне. Правы они или нет, ты должен встать на их сторону. Иначе ты трус, подонок и предатель. А потом уже разбираться кто был прав, а кто виноват, но только когда драка закончится. Я с этим полностью согласен", – рассказал Шугалей.

Российские бойцы встали на защиту своей страны и русского населения Донбасса по первому зову. При этом они не думали о собственном комфорте и лишениях, которые ждут их на поле боя.

Подразделения ЧВК "Вагнер" отличились в Донбассе освобождением ряда важных населенных пунктов и объектов. Сейчас они задействованы преимущественно на Бахмутском направлении, где только сегодня освободили по меньшей мере три населенных пункта – Озаряновку, Зеленополье и Андреевку. Кроме того, добровольцы занимаются возведением "Линии Вагнера" – цепи фортификационных сооружений в Донбассе и приграничных районах Белгородской области.