Пригожин собрал актуальные вопросы петербуржцев для "прямой линии" с губернатором Бегловым

Глава города точно не сможет пропустить обращения горожан, уверен бизнесмен

Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым запланирована на 2 декабря. Однако детальной информации, куда петербуржцам можно отправить вопрос или поделиться проблемой, до сих пор так и не появилось. В связи с этим бизнесмен Евгений Пригожин призвал горожан отправлять все вопросы для Беглова ему лично.



Предприниматель напомнил, что перед прямой линией губернатора Ленобласти Александра Дрозденко подробная информация с инструкцией была размещена за две недели.

"К сожалению, эти вопросы отправить некуда и откуда они появятся —непонятно. Смольный не дает никакой информации. <…> Поэтому я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы петербуржцев к губернатору и отправить их на страницу в сети "ВКонтакте", пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также публикую их на странице "ВКонтакте" и в Telegram-канале пресс-службы компании "Конкорд", – заявил Пригожин.

При этом бизнесмен попросил журналистов и СМИ помочь распространить вопросы. Так у горожан будет больше шансов на то, что Беглов на них отреагирует.

"Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он "не увидит" эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения", – резюмировал Евгений Пригожин.

Заявление предпринимателя опубликовано на официальной странице пресс-службы компании "Конкорд".