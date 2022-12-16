Российские интернет-тролли стали звездами американских консервативных соцсетей

Тролли сумели приспособиться к ограничениям

Русские интернет-тролли сумели приспособиться к ограничениям, которые были введены на популярных платформах соцсетей и перешли на площадки, пользующиеся популярностью среди консервативных американцев. Об этом сообщаеттелеканал NBC.



Как отметили журналисты, ссылаясь на результаты исследования, проведенного Стенфордским университетом и аналитической компанией Graphika, активность российских троллей на площадках Gab, Gettr, Parler, а также в соцсети, созданной экс-президентом Трампом Truth Social, существенно возросла.

Аналитики отмечают, что на указанных порталах действуют сетки из десятков аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований", которое ассоциируют с именем бизнесмена Евгения Пригожина. Исследователи указывают, что благодаря скоординированным действиям им удалось добиться значительного охвата аудитории.

Кроме того, одной из новых "фишек", к которым прибегли россияне для продвижения собственных тезисов, стало использование поддельных аккаунтов знаменитостей. Наибольшего успеха им удалось достичь при использовании профиля популярного американского исполнителя Кид Рока, который позиционировался как страничка фанатов певца. Один из постов этого аккаунта разместил в своем Instagram сын экс-президента США Дональд Трамп-младший.

Сообщение, которое перепостил Трамп-младший касалось национальной добычи нефти. По мнению "Кид Рока", администрация Байдена намеренно сокращает добычу углеводородов, чтобы ввергнуть США и их граждан в пучину кризиса.

"Это именно та тактика, которую мы привыкли видеть с 2016 года. Они используют поддельные личности, чтобы имитировать, проникать и пытаться повлиять на определенное онлайн-сообщество", – заявил директор по расследованиям компании Graphika Тайлер Уильямс.

По его мнению, основные свои усилия "Агентство интернет-исследований" сосредоточило на дискредитации Джо Байдена среди правых пользователей Сети, что помогало продвигать собственные тезисы. Основной целью, по словам исследователей, являлось вмешательство в ноябрьские выборы в Конгресс.

При этом действовали российские тролли не только онлайн. Так, в апреле 2021 года они устроили на Таймс Сквер в Нью-Йорке раздачу рулонов туалетной бумаги с изображением американского президента. Позже фотографии с этого флешмоба синхронно были опубликованы несколькими аккаунтами, что позволяет говорить о скоординированности действий.

Необходимо отметить, что "Агентство интернет-исследований" и Евгений Пригожин не в первый раз сталкиваются с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. В 2016 бизнесмена обвинили во вмешательстве в президентские выборы, однако расследование, проведенной специальной следственной комиссией, не смогло установить фактов предполагаемого вмешательства.