"Проект собрал лучших представителей IT-сферы": Пригожин рассказал о конкурсе по созданию российского YouTube

Организаторы конкурса "Видеоповорот" провели финал, на котором участники продемонстрировали свои разработки из IT-сферы, которые могут стать заменить в Рунете видеохостинг YouTube.



Спонсором и соорганизатором конкурса с призовым фондом в 100 миллионов рублей стал бизнесмен Евгений Пригожин. О подведении итогов конкурса он рассказал 23 мая.

"23 апреля 2023 года состоялся финал конкурса "Видеопереворот", в котором я имел честь стать соорганизатором и спонсором. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube", – сообщил предприниматель.

По итогам конкурса гранты выиграли 19 команд, всего участие в "Видеоповороте" приняли свыше 200 различных проектов. Среди призеров отдельно отметилась команда "Дар", ее специалисты создали революционную систему поиска видео на основе нейросетей. Команда "Video 21", которая представила рекомендательную систему на основе контекста фото и видео. А также соцсеть ЯRUS со своей видео-платформой.