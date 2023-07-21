Москвичей предупредили об июльских холодах

Кажется, осень придет точно по расписанию

На следующей неделе в столице ожидается облачная погода к кратковременными дождями. 24 июля, в понедельник, воздух прогреется всего лишь до 19 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

Понедельник, отмечает МИР 24, станет самым холодным днем в июле. Воздух может опуститься до отметки в 17 градусов, ночью возможны осадки, в это время температура опустится еще на три с половиной градуса ниже нормы.

До пятницы температура останется в пределах 20-25 градусов. 


Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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