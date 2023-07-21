Москвичей предупредили об июльских холодах

Курс рубля
- Режим стремительного падения: почему рубль летит на дно
- Банки резко подняли курс валюты на фоне мятежа в России
- У доллара появился сильный конкурент – и это не юань
888 новости
На следующей неделе в столице ожидается облачная погода к кратковременными дождями. 24 июля, в понедельник, воздух прогреется всего лишь до 19 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Понедельник, отмечает МИР 24, станет самым холодным днем в июле. Воздух может опуститься до отметки в 17 градусов, ночью возможны осадки, в это время температура опустится еще на три с половиной градуса ниже нормы.
До пятницы температура останется в пределах 20-25 градусов.
Такое заявление сделали во Франции