Москвичей предупредили об июльских холодах

Кажется, осень придет точно по расписанию

На следующей неделе в столице ожидается облачная погода к кратковременными дождями. 24 июля, в понедельник, воздух прогреется всего лишь до 19 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понедельник, отмечает МИР 24, станет самым холодным днем в июле. Воздух может опуститься до отметки в 17 градусов, ночью возможны осадки, в это время температура опустится еще на три с половиной градуса ниже нормы.

До пятницы температура останется в пределах 20-25 градусов.



