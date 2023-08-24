Запрыгнувшая женщине под юбку крыса перепугала народ – видео

Хвостатая проверила даму на стрессоустойчивость

Редко встретишь человека, который не любит животных. Обычно в семьях живут сразу по несколько представителей хвостатого и усатого мира. Люди готовы часами проводить время со своими любимцами и могут рассказать немало забавных историй из их жизни. Также большой интерес и внимание у людей вызывает дикая природа.



Впрочем, иногда столкновение с ней может привести к не самым приятным последствиям. Крыса, которая решила поближе познакомиться с американкой, стала новой звездой интернет-пространства. Хвостатая заинтересовалась женщиной, которая проявила к ней внимание и была готова на контакт.



Дама заметила бегающую по улице крысу и решила заговорить с ней. Американку умилил зверек, который попытался подойти поближе. Дама оказалась не из робкого десятка. Крыса с длинным хвостом абсолютно ее не испугала, а даже наоборот. Судя по всему, такое теплое отношение пришлось усатой по вкусу. Крыса подбежала к женщине и запрыгнула ей прямо под юбку.





Конечно, после этого отношение дамы к зверьку несколько изменилось. Женщина начала кричать и пыталась избавиться от непрошеной гостьи. Интернет-пользователи признались, что если бы они попали в такую ситуацию, их бы охватил ужас.

