Запрыгнувшая женщине под юбку крыса перепугала народ – видео

Запрыгнувшая женщине под юбку крыса перепугала народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатая проверила даму на стрессоустойчивость

Редко встретишь человека, который не любит животных. Обычно в семьях живут сразу по несколько представителей хвостатого и усатого мира. Люди готовы часами проводить время со своими любимцами и могут рассказать немало забавных историй из их жизни. Также большой интерес и внимание у людей вызывает дикая природа.

Впрочем, иногда столкновение с ней может привести к не самым приятным последствиям. Крыса, которая решила поближе познакомиться с американкой, стала новой звездой интернет-пространства. Хвостатая заинтересовалась женщиной, которая проявила к ней внимание и была готова на контакт.

Дама заметила бегающую по улице крысу и решила заговорить с ней. Американку умилил зверек, который попытался подойти поближе. Дама оказалась не из робкого десятка. Крыса с длинным хвостом абсолютно ее не испугала, а даже наоборот. Судя по всему, такое теплое отношение пришлось усатой по вкусу. Крыса подбежала к женщине и запрыгнула ей прямо под юбку.



Конечно, после этого отношение дамы к зверьку несколько изменилось. Женщина начала кричать и пыталась избавиться от непрошеной гостьи. Интернет-пользователи признались, что если бы они попали в такую ситуацию, их бы охватил ужас.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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