Светлана Серебрякова: “Грамотное применение PR-инструментов может изменить компанию до неузнаваемости”

В настоящее время оригинальные и нестандартные PR кампании очень востребованы. Среди огромного количества мероприятий замеченными остаются лишь единицы! Такой PR кампанией стал пресс-трип в Калмыкию в начале июля 2023 года под руководством Светланы Серебряковой, главной целью которого была необычная коллаборация инновационного бренда техники – TECNO с автомобильным брендом Haval.



Светлана является не только генератором уникальных PR стратегий, а также и лауреатом популярной премии, дважды членом жюри престижной премии и директором PR отдела. Светлана выступает за те пиар кампании, которые отличаются неординарным подходом к созданию цепляющего контента .

Как Светлана Серебрякова пришла к таким результатам и что ей пришлось предпринять? Узнаем в настоящей статье.

Светлана отличается экстраординарными способностями в области связей с общественностью, что многократно подтверждалось удачными и плодотворными проектами по продвижению. Светлана поделилась, что участие в премиях в качестве участника и члена жюри обусловлено принятием непоколебимого решения стать частью необъятного мира PR, а также ее многолетним трудом в области связей с общественностью.

КОМПАНИЯ BQ: “СВЕТЛАНА – ОДНА ЗА ВСЕХ”

Светлана Серебрякова на протяжении 5 лет занимала должность PR менеджера в компании электронной и бытовой техники – BQ. Будучи единственным PR специалистом в компании, Светлане удалось получить грандиозный опыт и достичь крупных результатов посредством реализации масштабных проектов практически в одиночку.

Одним из масштабных проектов, реализованных Светланой, является BQ Тур вместе с нашумевшей музыкальной группой "Руки Вверх", прошедший более чем в ста городах России в 2019 году. Благодаря данной PR-кампании молодой российский бренд качественной и доступной электроники BQ стал одним из самых популярным в этой нише с очень развитой конкуренцией. Нестандартные способы и методы Светланы были также отмечены лидером группы – Сергеем Жуковым, который лично выразил благодарность за насыщенную работу. За счет творческого и индивидуального подхода с героиней данной статьи изъявляют желание работать не только компании, но и артисты шоу бизнеса по продвижению личного бренда.

В рамках работы в компании BQ Светлане удалось вывести бренд на новый уровень, что подтверждалось неоднократным попаданием упоминаний о компании в ТОП-5 Яндекс.Новостей. При непосредственном участии Светланы бренду BQ также удалось заполучить награду премии "МАРКА №1 в России", став абсолютным лауреатом.

"Я всегда смотрю на несколько шагов вперед и в свое время, будучи рядовым PR менеджером, я уже самостоятельно могла справиться с работой целого PR отдела, в том числе с функциями руководящих должностей", – отмечает Светлана.

Не менее интересным фактом является сотрудничество компании BQ во главе со Светланой с партнером телеканала Music Box Russia. Деятельность партнеров была направлена на реализацию спецпроектов в сфере образования. В процессе взаимодействия Светланой были осуществлены мероприятия, которые наилучшим образом сказались на восприятии маленьких телезрителей канала MusicBox перспективных информационных технологий, а также современных гаджетов.

В рамках спецпроекта партнеры привили малышам понимание того, как пользоваться гаджетами, извлекая из них только пользу. Постоянное сотрудничество Светланы с различными партнерами по всевозможным направлениям позволило не только накопить богатый практический опыт, но и получить широкое признание со стороны специалистов в сфере пиара, а также завоевать симпатию и доверие со стороны потенциальных клиентов.

REAL MUSIC BOX AWARD

Все вышеописанные достижения Светланы в компании BQ не остались незамеченными, и в 2018 году Серебрякова Светлана была номинирована на премию Real Music Box Award (RMBA), которая считается действительно значительной наградой в области шоу-бизнеса. За годы существования Music Box премии вручались известным и именитым артистам, музыкантам, креативщикам, пиарщикам и другим профессионалам в искусстве и раскрутке. Для того, чтобы стать победителем на таком крупном мероприятии необходимо получить заслуженное признание и представителей жюри, и телезрителей.

Эти факты говорят сами за себя, насколько данная премия престижна! По результатам голосования, около половины всего экспертного жюри Music Box и больше трети зрителей, участвовавших в выборе фаворита, отдали свои голоса за Светлану. С невероятно большим отрывом она безоговорочно стала абсолютным победителем в номинации "Лучший пиар Music Box 2018 года"!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗОЛОТАЯ ПРЕМИЯ MUSIC BOX

Благодаря проявленному высокому уровню квалификации и номинации в элитной премии, Music Box пригласило Светлану стать членом жюри в масштабном проекте медиахолдинга. И уже в декабре 2021 года Светлана стала почетным членом жюри Национальной золотой премии Music Box (NMBGA). Возглавив отдел PR-развлечений, Светлана судила талантливых и молодых PR-агентов, которые в настоящее время являются неотъемлемой частью мира шоу-бизнеса.

Ведь именно благодаря крутым PR-менеджерам люди и узнают о начинающих талантливых артистах. В результате грамотного судейства нашей героини, Music Box пополнил штат своего масштабного проекта современными PR-экспертами, а также внедрил способы и методы их взаимодействия в свою практику. Всеми участниками и членами премии было отмечено исключительно профессиональное и беспристрастное судейство Светланы. Ее гигантский вклад в успех проекта еще раз подтверждает компетентность, с которой наша героиня подходит к своей работе.

Талант, личные качества и навыки Светланы Серебряковой как профессионала также были отмечены и высоко оценены лично генеральным директором телеканала Music Box Russia, входящего в международный медиахолдинг Music Box Group – Натальей Палиновой: "…Светлана Серебрякова – очень талантливый, ответственный и преданный делу PR-гуру. С ней было очень приятно работать. Все артисты, продюсеры, блогеры, с которыми она работала в Real Music Box Award и National MBG Award отметили ее неординарный подход к созданию контента и очень оперативное воплощение всех ее творческих идей…".

"Чтобы тобой заинтересовались, заметили или пригласили на крупную премию, особенно в качестве члена жюри, необходимо обладать важными заслугами перед своей индустрией. В моем случае – PR. Необходимо, чтобы в твоей копилке заслуг числились значимые реализованные проекты, которые изменили судьбу компании: существенно увеличились продажи, повысилась лояльность и узнаваемость бренда", – отметила Светлана.

Действительно, почетный статус члена жюри присваивается далеко не каждому. Чтобы сесть в кресло жюри необходимо, как минимум, обладать высокой экспертизой и внушительным опытом в той или иной области. Премии, заслуги и достижения играют важную роль при выборе эксперта жюри, поскольку от его вердикта зависит судьба претендента на награду.

ДИРЕКТОР PR ОТДЕЛА

Светлана Серебрякова заслужила должность директора PR отдела маркетингового агентства New World всего спустя год работы в агентстве. Она не только грамотно выполняла свои обязанности, но и сыграла ключевую роль для компании – сформировала PR отдел, которого ранее не существовало и вовсе. Благодаря Светлане компания обзавелась новыми клиентами, а также обрела немало PR проектов.

В рамках работы в New World Светлана занималась популяризацией международных брендов электроники в России, в частности, китайских. PR эксперт изучила китайский рынок электронной техники, конкурентов и менталитет, что очень помогло при создании грамотных стратегий и успешной реализации громких PR кампаний. Все это в совокупности позволило и Светлане, и китайским коллегам плодотворно сотрудничать и достигать поставленных целей. В рамках сотрудничества Светлана правильно упаковывала и преподносила новый бренд, за счет чего происходил резкий рост внимания потребителей к компании New World, а соответственно и увеличивалось и количество проектов. Китайские бренды в свою очередь получали узнаваемость и заслуженную лояльность своих клиентов.

На протяжении всего своего карьерного пути Светлана привносила вклад в каждую компанию, где работала. Благодаря Светлане Серебряковой сформировался не только имидж компаний и их успешность в финансовом плане, но и самое главное – потребительское мнение о них.

"Грамотное применение PR-инструментов может изменить компанию до неузнаваемости, это я знаю по собственному опыту. Я считаю, что данная сфера должна быть развита на достойном уровне в каждой отрасли бизнеса", – отмечает героиня.

Мы целиком и полностью согласны с мнением Светланы и желаем каждой компании найти такого же профессионального, квалифицированного и опытного специалиста!