Водные процедуры белого котенка умилили публику – видео

Пушистик выглядит восхитительно

Ни для кого не секрет, что владельцы домашних животных могут вечно наблюдать за поведением своих любимцев, а также с огромным удовольствием рассказывают забавные байки из жизни усатых окружающим. Милое видео с банными процедурами очаровательного кота умилило интернет-публику.



Любящие хозяева запечатлили, как их пушистый товарищ наводит красоту. Точнее, это владельцы до блеска намывают очаровательного красавца. Пушистика поместили в специальную ванночку и стали купать. Стоит отметить, что животным часто не нравятся такого рода процедуры, однако этот белый котик явно получает большое удовольствие от купания в ванне.





Хозяева от души намылили котейку, который так разнежился, что даже закатил глазки. Пользователи социальных сетей были растроганы банными процедурами зверька. А в конце видео в качестве приятного бонуса хозяева показали, как пушистик выглядит после сушки. Его нежная белая шерстка восхитила народ.

