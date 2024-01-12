Водные процедуры белого котенка умилили публику – видео

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Ни для кого не секрет, что владельцы домашних животных могут вечно наблюдать за поведением своих любимцев, а также с огромным удовольствием рассказывают забавные байки из жизни усатых окружающим. Милое видео с банными процедурами очаровательного кота умилило интернет-публику.
Любящие хозяева запечатлили, как их пушистый товарищ наводит красоту. Точнее, это владельцы до блеска намывают очаровательного красавца. Пушистика поместили в специальную ванночку и стали купать. Стоит отметить, что животным часто не нравятся такого рода процедуры, однако этот белый котик явно получает большое удовольствие от купания в ванне.
Хозяева от души намылили котейку, который так разнежился, что даже закатил глазки. Пользователи социальных сетей были растроганы банными процедурами зверька. А в конце видео в качестве приятного бонуса хозяева показали, как пушистик выглядит после сушки. Его нежная белая шерстка восхитила народ.
Блогершу уже оштрафовали