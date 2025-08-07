Участники экофорума на Камчатке обсуждают роль чистой энергии в достижении устойчивого развития

Экспертам в возрасте от 14 до 35 лет предстоит решить, как можно развивать технологии без вреда для природы

На Камчатке стартовал Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". В этом году он объединил более 600 участников, среди которых представители МАГАТЭ, ЭСКАТО ООН, Российского энергетического агентства, российские и иностранные лидеры экологических организаций, ученые, эксперты. Организован форум правительством Камчатского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и АНО "Экосистема".

Как отметил губернатор края Владимир Солодов, Камчатка – один из лидеров нашей страны по использованию зеленой энергетики.

"Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40–42 % уже в ближайшие 5–10 лет", – подчеркнул Владимир Солодов.

В первые дни форума в рамках трека "Чистая энергия" состоялась дискуссия на тему "Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи". Участники обсудили различные подходы к развитию энергетики, перспективы ВИЭ, нормативное регулирование, экономические аспекты энергоперехода и социально-гуманитарное сотрудничество. В частности, было отмечено, что молодежные лидеры в сфере экологии из разных стран могут не только обмениваться мнениями и опытом, но и вырабатывать совместные решения, направленные на повышение качества жизни и сохранение биоразнообразия на планете.

В свою очередь, участники "Экологического подкаста" обсудили мероприятия и проекты, направленные на приведение в экологически безопасное состояние ряда загрязненных территорий, в том числе центральной экологической зоны Байкала, г. Усолье-Сибирское, полигона "Красный Бор", Челябинской городской свалки и др.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в 2025 году проходит в две смены. Молодежная (4-10 августа) рассчитана на участников в возрасте от 18 до 35 лет. Она объединяет активистов и руководителей экологических организаций, молодых ученых в области экотехнологий, экопредпринимателей и представителей профильных органов власти. Детская смена (10-18 августа) предназначена для детей 14-17 лет, в том числе юннатов, представителей олимпиадного экологического движения, Движения Первых, а также школьников, увлекающихся природоохранной деятельностью.