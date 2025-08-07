Участники экофорума на Камчатке обсуждают роль чистой энергии в достижении устойчивого развития

Участники экофорума на Камчатке обсуждают роль чистой энергии в достижении устойчивого развития
Фото: freepik
Экспертам в возрасте от 14 до 35 лет предстоит решить, как можно развивать технологии без вреда для природы

На Камчатке стартовал Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". В этом году он объединил более 600 участников, среди которых представители МАГАТЭ, ЭСКАТО ООН, Российского энергетического агентства, российские и иностранные лидеры экологических организаций, ученые, эксперты. Организован форум правительством Камчатского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" и АНО "Экосистема".

Как отметил губернатор края Владимир Солодов, Камчатка – один из лидеров нашей страны по использованию зеленой энергетики.

"Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40–42 % уже в ближайшие 5–10 лет", – подчеркнул Владимир Солодов.

В первые дни форума в рамках трека "Чистая энергия" состоялась дискуссия на тему "Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи". Участники обсудили различные подходы к развитию энергетики, перспективы ВИЭ, нормативное регулирование, экономические аспекты энергоперехода и социально-гуманитарное сотрудничество. В частности, было отмечено, что молодежные лидеры в сфере экологии из разных стран могут не только обмениваться мнениями и опытом, но и вырабатывать совместные решения, направленные на повышение качества жизни и сохранение биоразнообразия на планете.

В свою очередь, участники "Экологического подкаста" обсудили мероприятия и проекты, направленные на приведение в экологически безопасное состояние ряда загрязненных территорий, в том числе центральной экологической зоны Байкала, г. Усолье-Сибирское, полигона "Красный Бор", Челябинской городской свалки и др.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в 2025 году проходит в две смены. Молодежная (4-10 августа) рассчитана на участников в возрасте от 18 до 35 лет. Она объединяет активистов и руководителей экологических организаций, молодых ученых в области экотехнологий, экопредпринимателей и представителей профильных органов власти. Детская смена (10-18 августа) предназначена для детей 14-17 лет, в том числе юннатов, представителей олимпиадного экологического движения, Движения Первых, а также школьников, увлекающихся природоохранной деятельностью.

Падение сразу семи городов: в зоне СВО сложилась уникальная ситуация

Военные эксперты внимательно следят за развитием событий

Индия получила мощный удар из-за России

Громкие угрозы были воплощены в жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей