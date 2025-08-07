Новая школа на 1100 мест откроется 1 сентября в Видном

В микрорайоне "Пригород Лесное" городского округа Видное Московской области 1 сентября начнет работу новый корпус образовательного центра "Старт" им. К.Д. Ушинского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Московской области, трехэтажное здание площадью 21 тыс. кв. метров возведено за 1,5 года и примет 1100 учащихся, включая 500 детей из переполненной Мисайловской СОШ №1. Это позволит школьникам заниматься в комфортным условиях, что соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в этом году в регионе в общей сложности планируется ввести 36 новых школ. При этом 26 из них откроются к 1 сентября, добавил глава региона. Всего в Подмосковье функционирует 847 общеобразовательных учреждений.

"Наша задача – обеспечить образовательное учреждение учителями, которых мы очень ценим. У нас в Подмосковье для них действует большая программа поддержки, включая компенсацию затрат за аренду жилья", – заявил Андрей Воробьев.

В школе, которую откроют в Видном, создано 44 класса с углубленным изучением естественно-научных дисциплин, оборудованы лаборатории, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр с медиатекой.

Сообщается, что особое внимание в учреждении уделено профориентации. Так, в партнерстве с Фондом развития Физтех-школ (ФРОШ) и школой программирования "Алгоритмика" будут реализованы курсы по олимпиадной математике, VR-технологиям и искусственному интеллекту.

Для учеников с ОВЗ в новой школе в Видном предусмотрены пандусы, расширенные коридоры и специальные санузлы.

