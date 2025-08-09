Эксперт назвала главные признаки женской измены

Отсутствие ссор может указывать на то, что у возлюбленной появился кто-то другой

Супружеская неверность, вопреки стереотипу, не всегда связана с мужчиной. Женщины способны уходить к любовнику и скрывать интрижку долгое время. Психотерапевт Юлия Лушникова рассказала о главных признаках, которые могут указывать на женскую измену.

По словам специалиста, постоянное уединение и избегание разговоров о будущем – это первый тревожный звоночек. Если это не связано со стрессом, а также сопровождается раздражением и обвинениями в недоверии, то может указывать на роман супруги за спиной у мужа.

Когда женщина начинает резко меняться внешне, носить новое белье, у нее появляется блеск в глазах – это тоже повод задуматься. Особенно если все сопровождается закрытостью и эмоциональной дистанцией.

Жены, которые изменяют, могут начать иначе вести себя в интимной сфере, а также очень ревностно относится к своему телефону. Еще довольно часто в таких ситуациях женщины перестают выяснять отношения.

"Парадокс – снижение количества ссор может означать не примирение, а завершение эмоциональной привязанности", – подытожила психотерапевт.