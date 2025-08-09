Эксперт назвала главные признаки женской измены

Названы главные признаки женской измены
Фото: freepik.com
Отсутствие ссор может указывать на то, что у возлюбленной появился кто-то другой

Супружеская неверность, вопреки стереотипу, не всегда связана с мужчиной. Женщины способны уходить к любовнику и скрывать интрижку долгое время. Психотерапевт Юлия Лушникова рассказала о главных признаках, которые могут указывать на женскую измену.

По словам специалиста, постоянное уединение и избегание разговоров о будущем – это первый тревожный звоночек. Если это не связано со стрессом, а также сопровождается раздражением и обвинениями в недоверии, то может указывать на роман супруги за спиной у мужа.

Когда женщина начинает резко меняться внешне, носить новое белье, у нее появляется блеск в глазах – это тоже повод задуматься. Особенно если все сопровождается закрытостью и эмоциональной дистанцией.

Жены, которые изменяют, могут начать иначе вести себя в интимной сфере, а также очень ревностно относится к своему телефону. Еще довольно часто в таких ситуациях женщины перестают выяснять отношения.

"Парадокс – снижение количества ссор может означать не примирение, а завершение эмоциональной привязанности", – подытожила психотерапевт.

Источник: NEWS.RU

Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе

Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей