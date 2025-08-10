Как заснуть за считанные минуты: простой способ

Хитрость помогает расслабиться после тяжелого дня

Быстро успокоить мозговую активность и заснуть можно с помощью простого метода – достаточно начать представлять себе случайные предметы. Такой хитростью поделился врач-педиатр Артур Джостра, который уверяет, что это поможет погрузиться в сон за считанные минуты.

Медик рассказал, что этот способ придумал самостоятельно, когда много работал во время ночных дежурств. Тогда у него сильно нарушились циркадные ритмы, и засыпание в дневное время после работы стало настоящей проблемой. В итоге со временем он понял, как можно расслабить свой мозг.

"Вам нужно всего лишь придумать совершенно случайное слово, а затем визуализировать то, что оно обозначает", – рассказал он.

В пример специалист привел слово "дерево". В кровати он начинает с закрытыми глазами представлять предмет с максимальной визуализацией, и если не срабатывает – переходит к другому. Обычно он придумывает слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего.

После повторения мозг начинает понимать, что ему можно не тревожиться и начать успокаиваться. В итоге через несколько минут человек самостоятельно засыпает.