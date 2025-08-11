В ХМАО резко выросло количество бесплодных мужчин

Курс рубля
Доля случаев бесплодия, связанных с мужским фактором, достигло 50% в ХМАО. Показатели резко выросли в последнее время, еще 15 лет назад они достигали 15-20%, рассказали в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства.
Специалисты отметили, что сейчас количество бесплодных женщин в регионе сравнялось с количеством мужчин, у которых также есть проблемы с репродуктивной функцией. Они полагают, что тенденция к росту происходит из-за нескольких факторов: раннего вступления в половую жизнь, распространением половых инфекций, различными эндокринными и гормональными нарушениями.
Ранее стало известно, что в России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с 6 лет. Ранее обследования назначали с 14 лет. Им будут проводить специальные осмотры ежегодно для предотвращения развития нарушений.
Врачи отмечали, что причиной таких изменений в законодательстве – тревожное увеличение числа подростков, у которых наблюдаются репродуктивные нарушения. Причины их возникновения комплексные и связаны, в том числе, с неблагоприятной экологией, неправильным питанием и психологическим напряжением.
