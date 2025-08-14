Число самозанятых в Подмосковье превысило 980 тысяч человек

Количество самозанятых в Московской области по итогам семи месяцев 2025 года составило 981,4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч", – заявила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По данным пресс-службы ведомства, за аналогичный период 2024 года прирост составил около 109 тыс. самозанятых.

В Московской области предпринимателей поддерживают в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Бренды местных предпринимателей, включая самозанятых, представят 15 августа в Орехово-Зуево на гастрономическом фестивале "100% креатив". Мероприятие пройдет на территории кластера "Стачка".

Ранее Мининвест Подмосковья сообщил о том, что в регионе запустят новый сервис "Кадры", который поможет людям искать работу.