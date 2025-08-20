На Камчатке прошел форум «Экосистема. Заповедный край»

Мероприятие было организовано Росмолодежью и правительством Камчатского края на базе платформы Росмолодежь.Форумы

Участниками форума стали делегаты из разных регионов нашей страны, включая представителей МИД, Российского энергетического агентства Минэнерго и других ведомств, а также гости из Бангладеша, Китая, Вьетнама, Киргизии, Таджикистана и ряда других стран. Программа форума включала две смены: молодежную (4–10 августа) – для активистов, молодых ученых, представителей власти и экопредпринимателей, и детскую (10–18 августа) – для юных натуралистов и школьников, увлеченных экологией.

В рамках форума состоялись дискуссии об экологических технологиях, роли "чистой" энергетики и карьерных перспективах для молодежи. В обсуждениях принимали участие как российские, так и зарубежные эксперты.

Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Кирьяков в своем выступлении подчеркнул, что обеспечение надежной и доступной энергии – важнейшая цель глобального ТЭК, и Россия всегда поддерживала международные усилия по защите климата и рациональному природопользованию.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов напомнил, что форум проводится с 2022 года по решению Президента России. В этом году на Камчатке уже начали реализовываться реальные проекты – например, преподавание экологии школьникам. Он отметил, что без участия технологических лидеров, таких как "Росатом", решение экологических задач невозможно.

Ключевой темой пленарной сессии стала "Чистая энергия в устойчивом развитии и перспективы для молодежи". Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев рассказал о лидерстве госкорпорации в атомной энергетике и "зеленых" технологиях. Он отметил, что атомная энергетика обеспечивает пятую часть всей электроэнергии России. Он подчеркнул, что вовлечение молодежи играет важную роль в продвижении экологических направлений.

На мероприятиях форума участники обсудили проекты в области экономики замкнутого цикла: рекультивацию загрязненных территорий в Байкальской зоне, Усолье-Сибирском, на свалке в Челябинске и полигоне "Красный Бор", а также внедрение систем обращения с опасными отходами. Были представлены наилучшие доступные технологии по возврату полезных элементов в хозяйственный оборот.

Форум "Экосистема. Заповедный край" проводится Росмолодежью и АНО "Экосистема" при поддержке правительства Камчатского края. Его цель – объединение молодежных инициатив в сфере экологии для дальнейшего внедрения в практику. В этом году участниками форума стали более 600 человек из всех регионов России и 18 стран.