В Республике Беларусь стартовал пилотный проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

19 августа в Минске в рамках открытия Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано соглашение о запуске пилотного проекта по мониторингу качества воды.

Со стороны Российской Федерации проект реализуют АО "Росатом Экологический интегратор" и ООО "Экоинструмент". Со стороны Белоруссии партнером выступает Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды (РЦАК).

В рамках инициативы на реке Днепр рядом со сбросом очищенных сточных вод водоканала установлен программно-аппаратный комплекс, позволяющий вести постоянное наблюдение за основными параметрами качества воды. Данные поступают в единую цифровую систему в режиме реального времени. Работа оборудования обеспечивается солнечными батареями и накопителями энергии.

В рамках мероприятия была особенно подчеркнута значимость российско-белорусского партнерства в сфере экологии. Проект является частью широкой программы сотрудничества и направлен на обмен опытом в области цифровых технологий экологического контроля. Вода – один из важнейших ресурсов человечества, и использование сети автономных датчиков поможет выявлять источники загрязнения и своевременно предотвращать экологический ущерб.

Начальник РЦАК Олег Бузо отметил, что современные экологические вызовы требуют внедрения передовых технологий. Он подчеркнул, что запуск мониторинга Днепра позволит сделать данные о воде более прозрачными, а также обеспечит возможность быстро реагировать на изменения, минимизируя риски для экосистем.

Генеральный директор ООО "Экоинструмент" Кирилл Ахадов подчеркнул, что развитие экологического мониторинга невозможно без испытаний и внедрения новых технических решений. Он добавил, что пилотный проект станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса, а его реализация поможет сформировать современные подходы к сохранению водных ресурсов.