В Республике Беларусь стартовал пилотный проект по экологическому мониторингу поверхностных вод

В Республике Беларусь стартовал пилотный проект по экологическому мониторингу поверхностных вод
Фото: www.unsplash.com
В рамках мероприятия была особенно подчеркнута значимость российско-белорусского партнерства в сфере экологии

19 августа в Минске в рамках открытия Международной специализированной экологической выставки "Ecology Expo – 2025" было подписано соглашение о запуске пилотного проекта по мониторингу качества воды.

Со стороны Российской Федерации проект реализуют АО "Росатом Экологический интегратор" и ООО "Экоинструмент". Со стороны Белоруссии партнером выступает Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды (РЦАК).

В рамках инициативы на реке Днепр рядом со сбросом очищенных сточных вод водоканала установлен программно-аппаратный комплекс, позволяющий вести постоянное наблюдение за основными параметрами качества воды. Данные поступают в единую цифровую систему в режиме реального времени. Работа оборудования обеспечивается солнечными батареями и накопителями энергии.

В рамках мероприятия была особенно подчеркнута значимость российско-белорусского партнерства в сфере экологии. Проект является частью широкой программы сотрудничества и направлен на обмен опытом в области цифровых технологий экологического контроля. Вода – один из важнейших ресурсов человечества, и использование сети автономных датчиков поможет выявлять источники загрязнения и своевременно предотвращать экологический ущерб.

Начальник РЦАК Олег Бузо отметил, что современные экологические вызовы требуют внедрения передовых технологий. Он подчеркнул, что запуск мониторинга Днепра позволит сделать данные о воде более прозрачными, а также обеспечит возможность быстро реагировать на изменения, минимизируя риски для экосистем.

Генеральный директор ООО "Экоинструмент" Кирилл Ахадов подчеркнул, что развитие экологического мониторинга невозможно без испытаний и внедрения новых технических решений. Он добавил, что пилотный проект станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса, а его реализация поможет сформировать современные подходы к сохранению водных ресурсов.

Источник: АтомМедиа ✓ Надежный источник

Зеленский бросил вызов Трампу – на Западе началась паника

Глава киевского режима не намерен отступать

Подходящий момент для "войны с Россией": расшифрованы истинные цели Лондона

Ситуация во многих странах накалена до предела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей