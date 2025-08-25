Организация лечебного питания при заболеваниях ЖКТ

Это неотъемлемая часть лечения

Забота о здоровье пищеварительной системы начинается с правильного питания. Особенно это важно при таких заболеваниях, как острый и хронический гастрит, а также язвенная болезнь. Чтобы еда не усугубляла состояние, а наоборот помогала организму восстановиться, разберемся в принципах лечебного питания вместе с Лисицыной Светланой Владимировной, диетологом медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ".

Организация лечебного питания – неотъемлемая часть лечения. При заболеваниях верхних отделов ЖКТ особенно важно учитывать несколько правил:

Дробное питание 5-6 раз в день небольшим порциями

Отсутствие в питании механических раздражителей (пища должна быть мягкой, протертой, исключается грубая растительная клетчатка, исключения мяса богатого соединительной тканью)

Отсутствие в питании химических раздражителей (еда должна быть теплая и исключается прием сильно горячей и сильно холодной еды, также исключается употребление сырых овощей и фруктов ,жареные, острые блюда и копчености, маринованные продукты, также исключается цельнозерновой и ржаной хлеб, грибы, пряности, кофе).

В основе меню должны быть нежирные бульоны, рыба и мясо, отварные на пару, тушеные овощи, каши, яйца всмятку или в виде парового омлета, и сладкие блюда: кисели и желе из сладких ягод и фруктов, мед в небольшом количестве. Суточная норма воды – 1,5–2 литра, соли – не более 5 граммов. Общая калорийность рациона – 2170–2480 ккал. К тому же рекомендуется добавление сливочного и растительного масла в блюда.

Как же стресс влияет на пищеварение? Стресс запускает в организме целую цепочку биохимических реакций, вырабатываются так называемые гормоны стресса – адреналин и кортизол, и если при остром стрессе это действует коротко и помогает организму быстро реагировать на такие ситуации, то при хроническом стрессе – действие этих гормонов происходит длительно и организм не имеет возможности расслабиться.

Из-за этого происходит спазм в гладкой мускулатуре органов ЖКТ. Это может вызывать боли в животе, расстройство стула (диарея или запор, вздутие живота) . Также из за спазма нарушается выработка желудочного сока, как в большую, так и меньшую сторону, что впоследствии вызывает неполное переваривание и усвоение питательных веществ. Так же как следствие может развиться дисбиоз кишечника, ослабляя наш иммунитет.

Как известно 80% иммунитета находится в кишечнике. А сниженный иммунитет – это риск развития гастрита и язвы! Вот и все – круг замкнулся!

Какие диетические добавки могут помочь при гастрите?

При гастрите диетические добавки могут быть полезны как вспомогательное средство, но не заменяют основное лечение.

Чаще всего применяют несколько групп веществ. Для защиты и восстановления слизистой используют L-глутамин, цинк-карнозин и деглицирризиновый экстракт солодки, они помогают заживлению и уменьшают раздражение кислоты. Антиоксиданты и противовоспалительные добавки, такие как витамин C (аккуратно), витамин E, куркумин (в легкоусвояемых формах и омега-3, снижают воспаление и повреждение клеток.

Для поддержки микробиома могут быть полезны пробиотики, например Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG или Saccharomyces boulardii – они помогают поддерживать баланс кишечной флоры. Обволакивающие средства, такие как алоэ вера без алоина, корень алтея и слизь подорожника, создают защитную плёнку на слизистой, уменьшая контакт кислоты с тканями.

Важно помнить, перед началом приема любых добавок стоит обсудить их с врачом, чтобы избежать нежелательных взаимодействий с лекарственными препаратами.