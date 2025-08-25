Организация лечебного питания при заболеваниях ЖКТ

Курс рубля
Забота о здоровье пищеварительной системы начинается с правильного питания. Особенно это важно при таких заболеваниях, как острый и хронический гастрит, а также язвенная болезнь. Чтобы еда не усугубляла состояние, а наоборот помогала организму восстановиться, разберемся в принципах лечебного питания вместе с Лисицыной Светланой Владимировной, диетологом медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ".
Организация лечебного питания – неотъемлемая часть лечения. При заболеваниях верхних отделов ЖКТ особенно важно учитывать несколько правил:
Дробное питание 5-6 раз в день небольшим порциями
Отсутствие в питании механических раздражителей (пища должна быть мягкой, протертой, исключается грубая растительная клетчатка, исключения мяса богатого соединительной тканью)
Отсутствие в питании химических раздражителей (еда должна быть теплая и исключается прием сильно горячей и сильно холодной еды, также исключается употребление сырых овощей и фруктов ,жареные, острые блюда и копчености, маринованные продукты, также исключается цельнозерновой и ржаной хлеб, грибы, пряности, кофе).
В основе меню должны быть нежирные бульоны, рыба и мясо, отварные на пару, тушеные овощи, каши, яйца всмятку или в виде парового омлета, и сладкие блюда: кисели и желе из сладких ягод и фруктов, мед в небольшом количестве. Суточная норма воды – 1,5–2 литра, соли – не более 5 граммов. Общая калорийность рациона – 2170–2480 ккал. К тому же рекомендуется добавление сливочного и растительного масла в блюда.
Как же стресс влияет на пищеварение? Стресс запускает в организме целую цепочку биохимических реакций, вырабатываются так называемые гормоны стресса – адреналин и кортизол, и если при остром стрессе это действует коротко и помогает организму быстро реагировать на такие ситуации, то при хроническом стрессе – действие этих гормонов происходит длительно и организм не имеет возможности расслабиться.
Из-за этого происходит спазм в гладкой мускулатуре органов ЖКТ. Это может вызывать боли в животе, расстройство стула (диарея или запор, вздутие живота) . Также из за спазма нарушается выработка желудочного сока, как в большую, так и меньшую сторону, что впоследствии вызывает неполное переваривание и усвоение питательных веществ. Так же как следствие может развиться дисбиоз кишечника, ослабляя наш иммунитет.
Как известно 80% иммунитета находится в кишечнике. А сниженный иммунитет – это риск развития гастрита и язвы! Вот и все – круг замкнулся!
При гастрите диетические добавки могут быть полезны как вспомогательное средство, но не заменяют основное лечение.
Чаще всего применяют несколько групп веществ. Для защиты и восстановления слизистой используют L-глутамин, цинк-карнозин и деглицирризиновый экстракт солодки, они помогают заживлению и уменьшают раздражение кислоты. Антиоксиданты и противовоспалительные добавки, такие как витамин C (аккуратно), витамин E, куркумин (в легкоусвояемых формах и омега-3, снижают воспаление и повреждение клеток.
Для поддержки микробиома могут быть полезны пробиотики, например Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG или Saccharomyces boulardii – они помогают поддерживать баланс кишечной флоры. Обволакивающие средства, такие как алоэ вера без алоина, корень алтея и слизь подорожника, создают защитную плёнку на слизистой, уменьшая контакт кислоты с тканями.
Важно помнить, перед началом приема любых добавок стоит обсудить их с врачом, чтобы избежать нежелательных взаимодействий с лекарственными препаратами.
