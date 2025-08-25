Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА

Вражеские беспилотники пытались проникнуть в воздушное пространство Москвы

Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве рано утром в понедельник, 25 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– проинформировал мэр горожан в своем канале в мессенджере MAX в 5:23 мск.

Всего минувшей ночью – с 23.00 мск 24 августа до 7.00 мск 25 августа – дежурными средствами ПВО был перехвачен и ликвидирован 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, семь из них уничтожены над территорией Смоленской области, шесть – в небе над Брянской областью, по три в Орловской области и над территорией Московского региона, два из которых прорывались к Москве, а также по одному БПЛА в Калужской и Тверской областях.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

