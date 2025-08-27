Губернатор Подмосковья и телеведущий Соловьев посетили центр боевой подготовки в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и телеведущий Владимир Соловьев приехали с визитом в центр специальной боевой подготовки "Витязь". Начавший работу два года назад центр является первым в стране комплексом, где оформляют контракт с министерством обороны и обеспечивают начальной подготовкой, говорится в сообщении властей Подмосковья.

"Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе",

– прокомментировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, центр оснащен современным оборудованием для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обучение длится 30 дней. Подготовку ведут 18 инструкторов.

Контрактники из Подмосковья получают единовременную выплату в размере 3 млн рублей (2,6 млн от региона и 400 тыс. от Минобороны). За первый год службы общий доход бойцов составляет не менее 5,5 млн рублей. Центр также координирует отправку гуманитарной помощи на фронт.

По словам телеведущего Соловьева, подмосковные власти "феноменально заботятся" об участниках спецоперации и их семьях. "Это чувствуют и семьи ребят – они получают льготы, всестороннюю помощь", – сказал он.

Всего в Московской области для участников СВО действует порядка 70 мер поддержки. Почти половина из них обеспечивается региональным бюджетом.

Подробности о военной службе по контакту – на контрактмо.рф. Записаться также можно через "Госуслуги". Работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77.