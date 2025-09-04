В Московской области открыли прием заявок на фестиваль «Мелиховская весна-2026»

Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" объявил о начале приема заявок на участие в XXVI сезоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.

По данным ведомства, фестиваль пройдет с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2025 года включительно.

В подмосковном Минкульте также рассказали, что к участию приглашаются профессиональные театры из России и зарубежных стран со спектаклями по произведениям Чехова или о писателе.

Кроме того, в специальной программе "Чехов+" будут представлены постановки по мотивам произведений Булгакова.

Фестиваль проводится при поддержке подмосковного министерства культуры и туризма с 2000 года. Как напомнили в ведомстве, ежегодно мероприятие собирает тысячи зрителей со всей страны.

Проведение международного театрального фестиваля "Мелиховская весна-2026" в Подмосковье соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".