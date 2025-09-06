Овчинский: в Донском районе расселены пять домов по программе реновации

Старые дома сносят с помощью специальных "умных" технологий

С начала реализации программы реновации в Донском районе Южного АО в новые квартиры переехали жители пяти старых домов. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Расселенные дома сносят с помощью специальных "умных" технологий. На расчищенных площадках появляются новые ЖК по программе реновации с развитой инфраструктурой и благоустроенными территориями.

"Переселение по программе реновации в Донском районе началось в 2023 году. Тогда под заселение передали две новостройки на Малой Тульской улице и Севастопольском проспекте. На сегодня в них полностью переселили москвичей из пяти домов старого жилого фонда. Всего в программу реновации в Донском районе включено 25 жилых зданий. Новые квартиры получат 4,9 тысячи жителей", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В новых кварталах организована безбарьерная среда, обустроены детские и спортплощадки, придомовая территория благоустроена.



Ранее глава столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как реновация меняет районы главного города России.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, охватывает более миллиона жителей столицы. Она должна обеспечить комфортное и современное жилье взамен устаревшего жилого фонда. Строительство ведется в соответствии с приоритетами нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а Москва остается в числе лидеров по объемам ввода жилья, напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.