В Крылатском прошла гонка на Олимпийской велотрассе

Фото: АНО «Крылатские холмы»

Москва отмечает в эти выходные 878-й день рождения. Помимо праздничных мероприятий, проходящих практически на всех площадках города, На Олимпийской велотрассе в Крылатском сегодня проходят CyclingRace "Москва", КроссНации и Осенний велофестиваль. 

Градостроительный комплекс Москвы и "Крылатские холмы" в честь проходящего фестиваля учредили специальную номинацию – "Лучшее время Олимпийского кольца" для каждого кластера.

Победителями стали Дарья Фомина, Мерзликин Дмитрий, Хайруллин Эмиль и Бортник Иван. Все они получили уникальные кубки в форме крыла. 

Соревнования вернулись на велокольца благодаря реконструкции велотрассы. Трасса с обновленным профессиональным асфальтовым покрытием, пролегающая по естественному холмистому ландшафту, станет достойным испытанием для любителей велогонок.

