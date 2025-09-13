В Крылатском прошла гонка на Олимпийской велотрассе

Москва отмечает в эти выходные 878-й день рождения. Помимо праздничных мероприятий, проходящих практически на всех площадках города, На Олимпийской велотрассе в Крылатском сегодня проходят CyclingRace "Москва", КроссНации и Осенний велофестиваль.

Градостроительный комплекс Москвы и "Крылатские холмы" в честь проходящего фестиваля учредили специальную номинацию – "Лучшее время Олимпийского кольца" для каждого кластера.



Победителями стали Дарья Фомина, Мерзликин Дмитрий, Хайруллин Эмиль и Бортник Иван. Все они получили уникальные кубки в форме крыла.

Соревнования вернулись на велокольца благодаря реконструкции велотрассы. Трасса с обновленным профессиональным асфальтовым покрытием, пролегающая по естественному холмистому ландшафту, станет достойным испытанием для любителей велогонок.