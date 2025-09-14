Уролог предупредил об угрозе полного исчезновения мужчин

На здоровье многих отрицательно влияет недосып

За последние 100 лет мужская фертильность упала в восемь раз. По словам уролога Андрея Убогого, сейчас из-за тревожной тенденции мужчины в целом находятся под угрозой полного исчезновения.

Специалист отметил, что недавно предложенная идея создать "мужские консультации" действительно может помочь улучшить ситуацию с мужским бесплодием. Одна из самых распространенных проблем – это недосып, который серьезно сказывается на здоровье мужчин, в том числе и репродуктивном. Также важно правильно питаться и быть достаточно активным.

Около 20 лет назад в России уже предпринимали попытку создать специальные кабинеты мужского здоровья, но вскоре инициатива сошла на нет. Однако со временем стало понятно, что без специальных консультативных отделений ситуация складывается печальная.

"Необходимость в этом, конечно же, есть. Потому что мужчины во всем мире находятся под угрозой полного исчезновения. И, конечно, консультации хоть немножко задержат этот печальный момент, когда мужчин не останется вообще", – заявил уролог.