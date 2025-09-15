Московский таксист раскрыл свой заработок за месяц: сумма поражает

Московский таксист раскрыл свой заработок за месяц: сумма поражает
Фото: АГН "Москва"
Мужчине пришлось много трудиться ради такой суммы

Водитель такси в Москве похвастался в соцсетях своим месячным заработком. Мужчина признался, что за август сумел заработать один миллион рублей – это больше обычного прихода в другие месяцы в 3-4 раза.

По словам таксиста, для такого результата ему пришлось арендовать элитный Maybach, стоимость маршрута на котором существенно превышает другие тарифы. В течение августа он работал на регулярной основе по 12-14 часов без отдыха, совершив 415 поездок. В итоге к концу месяца ему удалось выйти на 1 миллион 538 рублей дохода.

Тем не менее, из заработанных денег мужчина получит не так много. Около 300 тысяч ему нужно отдать сервису в качестве комиссии, а также заплатить налоги и погасить аренду элитного авто. Поэтому на руки водителю достанется порядка 400 тысяч рублей, что тоже является неплохим даже по столичным меркам заработком.

До этого, в июле, ему удавалось получить с поездок 260 тысяч рублей до вычета всех комиссий, а в июне – около 390 тысяч рублей.

Источник: Telegram

Украине не понравится: рассекречен тайный план "коалиции желающих"

Страны совсем не намерены защищать Незалежную

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей