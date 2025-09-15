Московский таксист раскрыл свой заработок за месяц: сумма поражает

Мужчине пришлось много трудиться ради такой суммы

Водитель такси в Москве похвастался в соцсетях своим месячным заработком. Мужчина признался, что за август сумел заработать один миллион рублей – это больше обычного прихода в другие месяцы в 3-4 раза.

По словам таксиста, для такого результата ему пришлось арендовать элитный Maybach, стоимость маршрута на котором существенно превышает другие тарифы. В течение августа он работал на регулярной основе по 12-14 часов без отдыха, совершив 415 поездок. В итоге к концу месяца ему удалось выйти на 1 миллион 538 рублей дохода.

Тем не менее, из заработанных денег мужчина получит не так много. Около 300 тысяч ему нужно отдать сервису в качестве комиссии, а также заплатить налоги и погасить аренду элитного авто. Поэтому на руки водителю достанется порядка 400 тысяч рублей, что тоже является неплохим даже по столичным меркам заработком.

До этого, в июле, ему удавалось получить с поездок 260 тысяч рублей до вычета всех комиссий, а в июне – около 390 тысяч рублей.