Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", которая реализуется для бывших участников спецоперации и направлена на их профессиональную переподготовку.

По данным пресс-службы правительства Московской области, мероприятие прошло на базе мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Программа разработана при участии Высшей школы государственного управления РАНХиГС в соответствии с задачами нацпроекта "Кадры". Она является региональным ответвлением федеральной инициативы "Время Героев", стартовавшей по поручению президента России.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, к участию в программе проявлен высокий интерес. "Приятно, что наша программа популярна и востребована", – отметил Воробьев, добавив, что заявки подали более 2,4 тыс. человек из 69 регионов.

Власти Подмосковья также сообщили, что в рамках первого очного модуля участники прослушали лекции и приняли участие в практических занятиях по тематике государственной политики и управления. Всего предусмотрено четыре этапа обучения, заключительный состоится весной 2026 года. В межмодульный период предусмотрены стажировки в органах власти с участием персональных наставников.

Финалистами текущего набора стали 70 человек. Некоторые из них уже получили мандаты депутатов муниципальных образований Московской области, другие проходят стажировку в региональных структурах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона рассчитывают на активное участие бойцов в гражданской жизни и готовы оказывать поддержку на пути к профессиональной реализации. Отбор в следующую волну программы запланирован на вторую половину 2026 года.