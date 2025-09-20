Найдена связь между низким либидо у мужчин и сладостями

Изменения в образе жизни привели к падению сексуальной активности многих пар

Ученые обнаружили связь между низким либидо у мужчин и частым употреблением сладких продуктов. Об этом рассказал эндокринолог Роман Терушкин.

По словам специалиста, сладости влияют на сексуальное влечение не напрямую – они провоцируют развитие ожирения, которое, в свою очередь, сказывается на гормональных процессах в организме мужчин.

"Чем больше лишнего веса у мужчины, тем активнее тестостерон превращается в эстрадиол", – пояснил медик.

Именно тестостерон является главным побуждающим к сексуальной активности гормоном, поэтому его падение способствует возникновению низкого уровня либидо.

Как отметил Терушкин, гормональные изменения также вызывает слишком комфортный уровень жизни. Согласно одному из недавних исследований, еще 25 лет назад средний уровень тестостерона у мужчин был выше. Сейчас же потребность в нем отпала, поскольку нет необходимости куда-то бежать, предпринимать активные действия. В итоге это отразилось на общем гормональном фоне большинства представителей мужского пола.