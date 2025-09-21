В церкви раскрыли способ отменить сделку с дьяволом

В церкви раскрыли способ отменить сделку с дьяволом
Фото: freepik.com
Оказывается, способ разорвать контракт все же существует

Считается, что сделка с дьяволом всегда носит вечный характер – человек в обмен на преференции или бонусы в жизни отдает чистилищу свою душу, которая будет гореть в вечном огне. Однако способ отменить ее все же существует. Об этом рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.

По его словам, если человек соглашается на сделку с дьяволом, то фактически это означает потерю возможности спасти свою душу в конце земного пути. При этом жизнь продолжается, но человеком навсегда завладевает нечистая сила. 

В некоторых случаях это происходит и без каких-либо сделок с дьяволом. Например, если поддаться земным страстям. Известно, что зависимости отдаляют человеческую душу от Бога и демонические силы начинают брать ее под свой контроль.

Тем не менее, способ избавиться от этого существует. Если человек по глупости отрекся от божественного, то ему нужно раскаяться – искреннее покаяние лишает дьявола власти над душой. 

"При этом даже не потребуется возвращать деньги, которые человек получил за сделку, потому что здесь юридические полномочия бессильны", – отметил протоиерей. 

Источник: Вечерняя Москва

