Мужчинам раскрыли действенный способ довести женщину до оргазма

Мужчинам раскрыли действенный способ довести женщину до оргазма
Фото: freepik.com
Нужно придерживаться нескольких простых правил

Женщины получают сексуальное удовольствие немного иначе, чем мужчины. В среднем им требуется около 12-14 минут для достижения оргазма, что выше мужских показателей примерно в два раза. Эксперты рассказали, как партнер может гарантированно довести даму до пика удовольствия.

1. Не нужно зацикливаться на оргазме. Чем больше напряжение, тем меньше вероятность, что его получится достичь. Лучше в такой ситуации сосредотачиваться на приятных ощущениях.

2. Важно не забывать про стимуляцию клитора. Только 18% женщин способны испытать пик удовольствия от проникновения, остальные достигают его дополнительными воздействиями.

3. Практикуйте позу лотоса. Женщина садится к мужчине на колени и обхватывает его за спину. В результате она активно трется гениталиями, что способствует дополнительной стимуляции.

4. Добавьте грязные разговоры, если они не смущают партнершу. Это может быть форма комплимента и рассказ о своих ощущениях во время акта.

5. Поощряйте обратную связь. Старайтесь узнать, что нравится даме во время интима. Если научиться лучше понимать ее тело, то и удовольствие будет доставить легче.

Источник: Men's Health

