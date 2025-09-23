Собянин: за время продолжительной атаки силами ПВО уничтожено 30 БПЛА

Попытки противника прорваться в небо над Москвой продолжаются

Силы ПВО отразили массированную атаку боевых беспилотников, летевших на Москву. Налет начался накануне вечером, 22 сентября, и продолжался всю ночь. В общей сложности российские военные уничтожили 30 БПЛА, пытавшихся прорваться в столицу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере MAX Собянин написал, что в каждом случае на место падения обломков тут же выезжали специалисты экстренных служб. При этом враг не оставляет попыток прорваться в небо над Москвой.

"ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",

– говорится в сообщении мэра, опубликованном в МАХ в 8:56 мск.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, с полуночи до 7.00 мск во вторник, 23 сентября, дежурными средствами ПВО было ликвидировано 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.