Собянин: Москва начинает отопительный сезон

В больницы и детсады тепло дадут в первую очередь

Подача тепла в отопительные системы столичных зданий начнется с 24 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что температура воздуха на улице начала снижаться, соответственно, город переходит на зимний режим. В частности, уже завтра коммунальные службы приступят к включению отопления.

"В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города сообщил также, что к осенне-зимнему периоду было планово подготовлено более 34 тыс. жилых домов. Всего же в столице свыше 74 тыс. объектов, требующих отопления в холодный сезон.