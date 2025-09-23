Собянин: Москва начинает отопительный сезон

Курс рубля
Подача тепла в отопительные системы столичных зданий начнется с 24 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что температура воздуха на улице начала снижаться, соответственно, город переходит на зимний режим. В частности, уже завтра коммунальные службы приступят к включению отопления.
"В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней",
– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.
Глава города сообщил также, что к осенне-зимнему периоду было планово подготовлено более 34 тыс. жилых домов. Всего же в столице свыше 74 тыс. объектов, требующих отопления в холодный сезон.
