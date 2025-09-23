Собянин: Москва начинает отопительный сезон

Собянин: Москва начинает отопительный сезон
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
В больницы и детсады тепло дадут в первую очередь

Подача тепла в отопительные системы столичных зданий начнется с 24 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что температура воздуха на улице начала снижаться, соответственно, город переходит на зимний режим. В частности, уже завтра коммунальные службы приступят к включению отопления.

"В первую очередь тепло подается на социальные объекты: детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

Глава города сообщил также, что к осенне-зимнему периоду было планово подготовлено более 34 тыс. жилых домов. Всего же в столице свыше 74 тыс. объектов, требующих отопления в холодный сезон.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

Грандиозное унижение Макрона попало на видео — позорный звонок Трампу не помог

Скандальные кадры активно обсуждают в Сети

НАТО пригрозило военным ответом России

Организация отреагировала на случившееся в небе над Эстонией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей