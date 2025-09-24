Курс рубля
Компания AVA Technologies с гордостью сообщает об открытии новых филиалов и складских площадок в Хабаровске и Самаре. Это расширение на Дальнем Востоке позволит ускорить процесс поставок, улучшить сервисную поддержку для региональных клиентов и обеспечить стабильную доступность продукции для строительных и монтажных организаций Дальневосточного региона. Новые филиалы являются частью стратегии компании по развитию собственной сбытовой сети и комплексным поставкам инженерных решений по всей России.
AVA Technologies специализируется на производстве компонентов для систем вентиляции, включая воздуховоды оцинкованные различных размеров и форм.
Открытие филиала в Хабаровске решает ключевые задачи клиентов региона:
Собственная логистическая инфраструктура и складские запасы в Хабаровске позволяют быстро формировать отгрузки, комбинировать стандартные позиции с индивидуальными изделиями и поддерживать стабильность поставок на объекты.
Открытие филиала в Самаре делает продукцию AVA Technologies максимально доступной для клиентов Приволжского федерального округа и соседних регионов. Новый склад и офис продаж позволяют быстрее комплектовать заказы, держать на месте востребованные позиции и обеспечивать техническую поддержку на каждом этапе проекта.
Основанная в 2005 году, компания AVA Technologies объединяет около 350 сотрудников и специализируется на производстве комплектующих для систем вентиляции. В ассортименте – воздуховоды из оцинкованной стали круглого и прямоугольного сечения, фасонные изделия, вентиляционные отводы, переходы и другие элементы, необходимые для монтажа и эксплуатации вентиляционных систем.
Собственное производство и современное оборудование обеспечивают стабильное качество продукции и соблюдение сроков поставок. Изделия выпускаются в востребованных типоразмерах; по запросу возможно изготовление по индивидуальным чертежам. Компания сотрудничает с монтажными организациями, девелоперами и промышленными предприятиями, поставляя решения для жилых, коммерческих и производственных объектов.
Компания открыта к партнерству и участию в отраслевых проектах.
Компания AVA Technologies владеет тремя современными производственными площадками, каждая из которых имеет свою специализацию.
1. Первая площадка в Тамбовской области производит вентиляционные решетки и воздухораспределительные устройства.
2. Вторая площадка в городе Раменское, Московская область, занимается выпуском воздуховодов из оцинкованной стали и фасонных изделий.
3. Третья площадка в городе Люберцы, Московская область, специализируется на производстве комплектующих для систем вентиляции.
Компания обеспечивает полный цикл производства вентиляционных систем, от разработки до установки, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной и предлагать продукцию высокого качества.
Воздуховоды являются ключевыми элементами вентиляционных систем, широко используемыми в различных зданиях и сооружениях, включая офисные и административные здания, торговые центры, жилые комплексы, школы и медицинские учреждения. Они также востребованы на складских и производственных объектах, в логистических комплексах, гостиницах, паркингах и на объектах инфраструктуры.
Производство осуществляется из листовой оцинкованной стали, что гарантирует надежную защиту от коррозии благодаря цинковому покрытию. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Они комплектуются соединительными элементами, такими как фланцы, шинорейки, ниппельные или муфтовые стыки, и уплотнениями.
