Общее количество филиалов в России достигло 15

Компания AVA Technologies с гордостью сообщает об открытии новых филиалов и складских площадок в Хабаровске и Самаре. Это расширение на Дальнем Востоке позволит ускорить процесс поставок, улучшить сервисную поддержку для региональных клиентов и обеспечить стабильную доступность продукции для строительных и монтажных организаций Дальневосточного региона. Новые филиалы являются частью стратегии компании по развитию собственной сбытовой сети и комплексным поставкам инженерных решений по всей России.

AVA Technologies специализируется на производстве компонентов для систем вентиляции, включая воздуховоды оцинкованные различных размеров и форм.

Филиал в Хабаровске: Ближе к рынку Дальнего Востока

Открытие филиала в Хабаровске решает ключевые задачи клиентов региона:

Сокращение сроков поставки и оптимизация логистики;

Наличие ликвидных запасов на складе филиала;

Быстрая комплектация заказов — от воздуховодов до крепежа;

Сервис и консультации с учётом климатических и нормативных особенностей Дальнего Востока;

Поддержка как крупных строительных проектов, так и подрядчиков, работающих с небольшими партиями.

Собственная логистическая инфраструктура и складские запасы в Хабаровске позволяют быстро формировать отгрузки, комбинировать стандартные позиции с индивидуальными изделиями и поддерживать стабильность поставок на объекты.

Филиал в Самаре: Быстрые поставки для Поволжья и Урала

Открытие филиала в Самаре делает продукцию AVA Technologies максимально доступной для клиентов Приволжского федерального округа и соседних регионов. Новый склад и офис продаж позволяют быстрее комплектовать заказы, держать на месте востребованные позиции и обеспечивать техническую поддержку на каждом этапе проекта.

Ускоренная логистика по Поволжью и Уралу;

Постоянные складские запасы: воздуховоды из оцинкованной стали (круглые и прямоугольные), фасонные элементы (отводы, переходы, врезки, фланцы) и крепеж собственного производства;

Быстрая комплектация заказов любого масштаба – от небольших партий до комплексных поставок для коммерческих и государственных объектов;

Поддержка различных категорий клиентов – от генеральных подрядчиков до локальных монтажных бригад.

О компании AVA Technologies

Основанная в 2005 году, компания AVA Technologies объединяет около 350 сотрудников и специализируется на производстве комплектующих для систем вентиляции. В ассортименте – воздуховоды из оцинкованной стали круглого и прямоугольного сечения, фасонные изделия, вентиляционные отводы, переходы и другие элементы, необходимые для монтажа и эксплуатации вентиляционных систем.

Собственное производство и современное оборудование обеспечивают стабильное качество продукции и соблюдение сроков поставок. Изделия выпускаются в востребованных типоразмерах; по запросу возможно изготовление по индивидуальным чертежам. Компания сотрудничает с монтажными организациями, девелоперами и промышленными предприятиями, поставляя решения для жилых, коммерческих и производственных объектов.

Компания открыта к партнерству и участию в отраслевых проектах.

Преимущества AVA Technologies

Комплексные поставки и собственная сеть по всей России;

Ликвидные товарные запасы на складских площадях;

Собственное производство крепежных элементов для вентиляции;

Долгосрочные отношения с девелоперами, генеральными подрядчиками, проектными и монтажными организациями.

Производственные площадки компании

Компания AVA Technologies владеет тремя современными производственными площадками, каждая из которых имеет свою специализацию.

1. Первая площадка в Тамбовской области производит вентиляционные решетки и воздухораспределительные устройства.

2. Вторая площадка в городе Раменское, Московская область, занимается выпуском воздуховодов из оцинкованной стали и фасонных изделий.

3. Третья площадка в городе Люберцы, Московская область, специализируется на производстве комплектующих для систем вентиляции.

Компания обеспечивает полный цикл производства вентиляционных систем, от разработки до установки, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной и предлагать продукцию высокого качества.

Воздуховоды из оцинкованной стали

Воздуховоды являются ключевыми элементами вентиляционных систем, широко используемыми в различных зданиях и сооружениях, включая офисные и административные здания, торговые центры, жилые комплексы, школы и медицинские учреждения. Они также востребованы на складских и производственных объектах, в логистических комплексах, гостиницах, паркингах и на объектах инфраструктуры.

Производство осуществляется из листовой оцинкованной стали, что гарантирует надежную защиту от коррозии благодаря цинковому покрытию. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Они комплектуются соединительными элементами, такими как фланцы, шинорейки, ниппельные или муфтовые стыки, и уплотнениями.