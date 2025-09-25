ООО "Атомэкспо" получило сертификат о компенсации углеродного следа форума "Мировая атомная неделя"

В России последовательно реализуются шаги по переходу к "зеленой" экономике

25 сентября 2025 года во время проведения международного форума "Мировая атомная неделя" Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" и ООО "Атомэкспо" договорились о приобретении "атомных" сертификатов для компенсации углеродного следа данного форума.

Важный документ подписали замгендиректора – директор по сбыту АО "Концерн Росэнергоатом" Александр Хвалько и гендиректор ООО "Атомэкспо" Михаил Караванов.

Заключенная сделка дала возможность показать "зеленое" качество работы компании при организации крупного публичного события. Подобная практика подтверждения "зеленого" уровня публичных мероприятий сегодня широко применяется во многих странах.

Александр Хвалько отметил, что атомная энергетика считается одной из самых чистых среди существующих источников энергии. Он подчеркнул, что рынок "зеленых" сертификатов в нашей стране расширяется, многие российские компании стремятся к углеродной нейтральности. За использование чистой атомной энергии выступают компании из разных отраслей – от металлургии до розничной торговли. Он добавил, что договор с ООО "Атомэкспо" станет продолжением сложившейся практики по сокращению выбросов парниковых газов на международных мероприятиях российской атомной отрасли.

Михаил Караванов, в свою очередь, отметил, что ответственное потребление энергоресурсов является приоритетом для ООО "Атомэкспо". Он подчеркнул, что с появлением нового инструмента "атомных" сертификатов мировое атомное сообщество получило возможность подтверждать "зеленое" качество своей деятельности не только в продукции, но и при организации публичных мероприятий.

СПРАВКА

Национальная платформа торговли сертификатами подтверждения происхождения электроэнергии на базе ООО "ЦЭС" начала работу в 2024 году. В настоящее время выпуск "атомных" сертификатов осуществляется на Ленинградской, Калининской и Балаковской АЭС. За год с их помощью подтвердили потребление низкоуглеродной энергии более 10 российских компаний в объеме более 750 млн кВт*ч.

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летний юбилей. 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии, и уже через четыре года страна ответила на вызовы США, проведя успешное испытание собственной ядерной бомбы РДС-1 в 1949 году.