Более 1,5 млн человек приняли участие в спортивных мероприятиях Подмосковья летом 2025 года

В Московской области за летний период проведено более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 1,5 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

"Соревнования по бегу, велозаезды, футбол с легендами и турниры с участием известных спортсменов объединяют и вдохновляют жителей. Наша задача – создавать условия, чтобы люди могли вести активный образ жизни в любое время года",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным властей региона, в рамках госпрограммы "Спорт России", а также региональных проектов "Суперлига Подмосковья" и "Выходи во двор" прошли массовые забеги, велогонки, турниры по футболу, стритболу, шахматам, соревнования на открытой воде и фестивали пляжных видов спорта.

Среди наиболее значимых спортивных событий прошедшего лета в пресс-службе подмосковного правительства отметили "Кубок Овечкина", "Кубок Акинфеева", "Кубок Карякина", Gran Fondo Russia, Swimcup и региональный этап фестиваля киберспорта SMP ESPORTS. Все мероприятия прошли в рамках федеральной программы "Спорт России".

По сообщению Минспорта Подмосковья, только в проектах "Суперлига Подмосковья" зарегистрированы около 24 тыс. участников, преодолевших суммарно более 22 млн км.

В то же время в турнирах "Кубка Овечкина" приняли участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. Гала-матч собрал свыше 6 тыс. зрителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона продолжат создавать необходимую спортивную инфраструктуру. "Продолжаем строить и обновлять стадионы, ФОКи, бассейны и площадки – это основа для развития массового спорта", – сказал он.

Ранее стало известно, что в конце сентября в Московской области пройдет Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта.